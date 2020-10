Otra vez los presupuestos del Estado olvidan el potencial de la provincia de Alicante

El victimismo es una forma cómoda de ver el mundo echando la culpa a los otros de cualquier problema que pueda surgir. No me gusta nada esa costumbre. Soy partidario de arar con los bueyes disponibles y salir al campo con lo que haya, haciendo el mejor trabajo posible, pero es evidente que desde el Gobierno central no se nos dan a la provincia de Alicante las mejores herramientas.