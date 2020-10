Oficio de difuntos

Denisse AlonÇo, superviviente del brutal régimen comunista de los Jemeres, tuvo que dar sepultura a sus familiares conforme iban falleciendo. Denisse cuenta en su libro «El infierno de los Jemeres Rojos», que su sobrina Leng de dieciocho años, viéndose morir consumida de hambre, le pidió: «Tata, si no me voy esta tarde, me iré mañana. ¡No te preocupes! Cuando esté ahí arriba, ¿podrás encargarte de que me entierren bien? Hay que cavar un agujero profundo, tienes que enterrarme tú misma, para que no me roben la ropa y las bestias salvajes no puedan desenterrar mi cadáver».