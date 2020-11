La fiesta y el entierro

Mientras día y noche se confunde a la ciudadanía con normas contradictorias, informaciones falsas, recomendaciones equívocas y desorganización administrativa. Mientras todo eso ocurre en la soledad de millones de hogares asustados por el miedo que se les inculca, la inseguridad laboral, el desastre económico, la pobreza y la negligente y bochornosa ineptitud de los políticos, resulta que significados dirigentes y dirigentas que conforman la casta política y empresarial española -casta denunciada en su día por Podemos y su otrora indignado líder Pablo Iglesias (el otro)-, son convocados por el otro gurú del periodismo, Pedro Ramírez, El Español, a una glamurosa pasarela nocturna en el no menos sofisticado Casino de Madrid, rodeados de más pompa y circunstancia de la que jamás hubiera imaginado Edward Elgar. Las fuentes que se han atrevido a publicar la noticia hablan de más de 80 invitados, aunque se maneja también la endémica, endogámica y epidémica cifra de 150 privilegiados. No conocemos cuál fue el número de pacientes impacientes porque los portales de transparencia de los partidos políticos presentes en el fasto enmudecieron la noticia, y la mayoría de medios de comunicación, especialmente periódicos y televisiones, en un alarde de independencia y rigor informativo, han ocultado el evento o lo han preterido a la sección de sociedad en la isla de las tentaciones. Perro no come carne de perro.

Menos los representantes vecinales de los barrios madrileños más pobres, más castigados por el virus, confinados marcialmente, como el Pozo del Tío Raimundo, Puente de Vallecas, Usera o San Blas (ellos no pueden poner publicidad en los periódicos, ni tienen dinero, ni el BOE, ni poder), asistieron a la puesta de largo, a la hoguera de las vanidades, a la pedida de debes y haberes: Salvador Illa, ministro de Sanidad para África septentrional, jefe nacional del movimiento contra el Covid-19; Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ministra de Defensa espiritual; Rodríguez Uribes, ministro de no recuerdo qué ni de dónde; Juan Carlos Campo, magistrado y ministro de Justicia del círculo Polar Ártico; Emiliano García Page, presidente de Castilla la Nueva y La Mancha de Don Quijote, Dulcinea y Sancho Panza, entre otros ilustres miembros y miembras del PSOE. Pablo Casado, presidente vicario y patricio romano (por el peinado) del PP; Teodoro García Egea, secretario general del PP y campeón autonómico de lanzamiento con la boca de huesos de aceituna picual al aire libre; Isabel Díaz Ayuso, presidenta temporal de la Comunidad de Madrid; López Miras, presidente de Murcia y el campo de Cartagena; Ana Pastor, varias veces exministra y expresidenta del Congreso de los Diputados de Mongolia Exterior (no confundir con otra Ana Pastor, presentadora que, cuando se le ladeó accidentalmente el pañuelo que le cubría la cabeza mientras entrevistaba al ayatolá líder de los iraníes, hizo creer que se lo había quitado voluntariamente como acto de reivindicación feminista, aunque no la creyeron ni aquí ni en Irán); Martínez Almeida, alcalde de Madrid (localidad del condado de St. Lawrence, en el Estado de Nueva York, USA), entre otros miembros y miembras del PP. Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos mientras dure; Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid (en el condado de Franklin, Maine, USA), entre otros miembros y miembras de Ciudadanos. Dolores Delgado, exministra de Justicia del PSOE y Fiscal General del Estado con el PSOE. El JEMAD Miguel Ángel Villarroya; Teodoro Esteban, jefe del estado mayor de la Armada; Luís Martínez Meijide, jefe de la UME, entre otros militares de alto rango. Florentino Pérez, y una larga lista de empresarios y ejecutivos de importantes firmas del capitalismo occidental.

No muy lejos del palacio iluminado por arañas de cristal de Bohemia donde se celebró el fastuoso aniversario, miles de familias, obligatoriamente confinadas en sus modestos pisos por orden de los mismos que asistían sin el mínimo pudor al Banquete del rico Epulón (Lucas, 16,19-31), hacían números para poder llegar a fin de mes, cavilaban temblorosos si iban a conservar sus puestos de trabajo o aceptaban, abatidos, engrosar las colas del hambre ocultos a la vergüenza, a la impotencia, a un destino ignorado por las migajas resbaladas de los manteles de la casta. Como es el caso de Francisca Armengol, presidenta socialista balear, que disfrutaba impunemente del ocio de madrugada en un bar cuando días antes abroncaba “a todos los que no están siguiendo las instrucciones”, acusándoles de “ponernos a todos en peligro”. Es el mismo pueblo al que se prohíbe reunirse con más de seis personas, al que se veda circular más allá de las 24 horas, al que se receta obligatoria distancia social, al que se obliga a usar mascarilla, al que se impide ver a familiares en geriátricos y hospitales, al que se restringe celebrar bodas, bautizos o comuniones, al que se prohíbe velar a sus muertos. ¿Nadie dimite ni pide perdón? ¿Somos Europa? No. En plena tragedia económica y de empleo, el Gobierno, en un alarde de sensibilidad con los más necesitados, acaba de subirse el sueldo. La fiesta y el entierro. A más ver.