Estado de alarma e ignorancia de la Ley

Con ello se generan situaciones de conflicto permanente entre poderes legítimos y, especialmente, con el Poder Judicial, que se ve obligado a anular decisiones o, por el contrario, a avalarlas aplicando criterios ajenos a su función, pues los mismos les son socialmente exigidos. Cuando los políticos incumplen la ley y los tribunales deben valorar tales conductas, se ven compelidos a actuar contra la ley misma, introduciendo en esa función elementos de apreciación que pertenecen al campo de la política y ellos mismos, pues, se politizan. De ahí deriva, por causa de la irresponsabilidad que rige la política en estos tiempos de falta de convicciones la necesidad de controlar al Poder Judicial y de politizarlo.

El estado de alarma decretado por el Gobierno, justificado en razones materiales que la Ley 4/1981 avala, es ilegal en lo que respecta a la delegación de las decisiones en los presidentes autonómicos, pues esta norma atribuye la cualidad de autoridad competente al gobierno en exclusiva. La delegación de poder a un presidente de comunidad autónoma solo es posible cuando el estado de alarma afecte exclusivamente a ese territorio, no cuando lo sea a todo el territorio nacional (art. 7º). Y no cabe interpretación posible ante la rotundidad de la norma. El decreto gubernamental, ignorando la ley y sin referencia alguna a esta contradicción, que silencia, atribuye ese poder a quien legalmente no puede tenerlo y lo hace en ese marco de la cogobernanza que, pudiendo ser razonable desde planteamientos políticos, no lo es cuando una ley no lo prevé. Y no lo es cuando, a la vista está, la gestión derivada de esta decisión gubernamental es todo menos eficaz. Desatender la ley y eximirse de responsabilidades trae consigo este caos, solo consecuencia de un acto ilícito como tal fácilmente reconocible.

Es evidente que el gobierno no ha asumido el poder que legalmente le compete por razones políticas, seguramente porque se hubiera encontrado con el rechazo de partidos nacionalistas que conforman el bloque parlamentario en el cual se apoya. Y, también es evidente que esta fragmentación de competencias, ante una pandemia que no conoce de fronteras, es y constituye un fenómeno que ni siquiera países federales como Alemania asumen en sus decisiones en materia sanitaria en situaciones excepcionales. El legislador de 1981, mucho más sereno y respetuoso con la ley, previó con lógica lo que había de hacerse y así lo hizo este gobierno en marzo y abril.

El gobierno ha subordinado el interés general y su propia responsabilidad a su interés en no ver su imagen afectada por decisiones sensibles y a sus objetivos más inmediatos que, aunque sean loables, como la aprobación de los presupuestos, no pueden justificar ignorar la legalidad vigente y menos aún hacerlo en una crisis sanitaria profunda cuyo remedio se deja en manos de diecisiete autoridades, que no son competentes y que actúan a su vez bajo criterios de oportunidad que sean beneficiosos para su territorio propio.

Lamentable es, en todo caso, que algunos partidos supediten su apoyo al gobierno a que éste ignore la ley y nieguen su aportación a los presupuestos si no se respetan sus ansias nacionalistas. Y lamentable es que el gobierno, en su debilidad parlamentaria, asuma públicamente esa debilidad institucional y su flexibilidad para ceder ante ilegalidades manifiestas de graves efectos para la ciudadanía.

Porque, lo razonable es que se hubieran dictado en estos meses, como se pedía por el PP, normas adecuadas a la situación y que no hubieran hecho necesario acudir a un estado de alarma infringiendo la ley vigente. La pasividad del gobierno y la imagen del Congreso convertido en escenario de burdos enfrentamientos de cara a la galería, sus escasas iniciativas legislativas en materias de interés general, son la causa de un país, el nuestro, cuya gestión de la pandemia no está siendo la mejor por culpa de la pugna política de grupos enfrentados que necesitan cada uno de ellos imponer “sus” rasgos identificativos. Y un Gobierno rehén de sus ambiciones y de quienes, en número muy elevado, le ponen condiciones inasumibles para quien debiera ser consciente de que no es el poder lo más importante, sino la ciudadanía. Y esto es absoluto cuando lo que padece es la salud y lo que se pone en riesgo es la vida de miles de personas.

El hecho de que Sánchez se ausentara del debate parlamentario sobre el estado de alarma es síntoma de un mal que le aqueja y nos aqueja, de que la política impera sobre cualquier otra consideración. De todas formas, aunque no quiera, la responsabilidad de lo que suceda será suya, pues suya es legalmente la obligación de dirigir el estado de alarma. Delegar lo indelegable no le salvará de las consecuencias y no le eximirá de culpa, antes al contrario puede convertir la responsabilidad política en otra de diferente naturaleza. Debería saberlo o se lo deberían haber advertido.