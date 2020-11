Lo que no cambia el 3 de noviembre

Se atribuye a Einstein la frase de que “cuando te mueres no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Y lo mismo pasa cuando eres imbécil”. No sé si Einstein lo dijo pero me parece una gran verdad. A Bob Gates, que fue secretario de Defensa con Bush y con Obama se atribuye otra según la cual “hay cosas que sé que sé, cosas que sé que no sé, y otras que no sé que no sé”. Tampoco se si es cierta pero también me parece muy buena porque es verdad y lo importante es darse cuenta de ello, cosa que no es fácil cuando uno está muerto o es imbécil.