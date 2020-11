¿La hostelería es un servicio esencial? Por supuesto que todos podemos estar 15 días sin tomarnos el café y la tostada matinal o el pincho de tortilla de las doce de la mañana, ¿y por qué no podemos seguir haciéndolo si el establecimiento tiene las medidas preventivas frente al covid y los parroquianos somos responsables? El avance sin control del coronavirus en España -es interesante recordar en este punto que, pese a quien le pese, la Comunidad Valenciana mantiene las mejores ratios en cuanto a contagios de la España peninsular, y no digamos Benidorm-, ha vuelto a poner, esta semana, a la hostelería en el centro de la diana de la lucha contra el covid. ¿Es esencial el estanco pero no es esencial el bar frente a la oficina? Que se lo pregunten a panaderos, carniceros, charcuteros, pescateros, verduleros, empresas que se dedican a limpiar los manteles, servilletas y toallas de los establecimientos, repartidores de cerveza, agua o refrescos, a mí mismo que me tomo el pincho de tortilla, y a los propios policías que se toman el «cafelito» en un descanso de su jornada, para poco después sacar el metro para medir las distancias de las mesas. Una vez más -en esto, de momento, el presidente Ximo Puig mantiene la compostura sabedor lo que nos jugamos y pese a las presiones de algunos de sus compañeros de Consell -, en toda España se ha tirado por la calle de en medio y va decretándose el cierre de bares, cafeterías y restaurante en un ejercicio que más parece un paso adelante desesperado que repensado y sin saber las consecuencias que puede traer. ¿Es que hay que salvar la Navidad? ¿Y después? ¿Cerrados de nuevo? Por supuesto que hay que blindarse contra el covid pero también hay que aprender a vivir con él como convivimos con otras enfermedades, tal letales como el bicho, que causan miles de muertos al año. Fallecidos que, por otra parte, hasta hoy casi parecen de segunda. Muy fuerte por cierto. ¿Es esencial la hostelería? Pues en la provincia de Alicante, sí. Y no hablo de los grandes templos gastronómicos, sino del bar del barrio en el que trabaja, de sol a sol, la familia entera para sobrevivir o el restaurante que cerró por covid, envío a sus trabajadores al ERTE y al que ahora se le exige el pago de los seguros sociales. En España, el sector hostelero está compuesto por 300.000 establecimientos, con 1,7 millones de puestos de trabajo y genera casi 20.000 millones de euros para Estado. La crisis provocada por el covid amenaza 1,1 millones de puestos de trabajo y el cierre de cien mil establecimientos. ¿Es esencial? Pues ya ven.