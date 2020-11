Otro ejemplo, éste perteneciente a las microideologías transversales. ¿Qué es sino el teletrabajo? (Olvidémonos ahora de la epidemia y sus circunstancias especiales) Un invento de las clases medias destinado a las clases medias, que ha calado en los grupos políticos y se está imponiendo como principio inapelable en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, la inmensa mayoría de los trabajadores no pueden "teletrabajar". Los obreros, las clases bajas, los premarginados del sistema no están atados a una silla y a un ordenador durante su jornada laboral. Ni muchos otros. ¿Importa? No. El discurso hegemónico es el del teletrabajo. Esa masa no "cuenta", es invisible, está fuera del esquema. ¿Cómo limpiar las calles de Valencia teletrabajando? ¿Cómo retirar la basura, cuidar los jardines, vender zanahorias, reparar el ascensor, cultivar el campo, asfaltar las carreteras, cargar los barcos, conducir un camión, edificar una casa, cortar el pelo, operar de la próstata, cuidar a los enfermos...? Las élites políticas y las clases medias -plagadas de oficinistas y funcionarios- han decidido que el teletrabajo es la condición más óptima del trabajador, lo indiscutiblemente moderno, y que el futuro conduce de forma inexorable hacia ese punto. Convertido en un axioma (clasista), su incorporación al mundo de las verdades irrefutables -de las ideologías dominantes- proviene del mundo del trabajo, no de los círculos aristocráticos del capital. Y descarta a millones de personas: las que más necesitan exteriorizar sus flaquezas. Los olvidados. Vivimos en el circuito cerrado de las clases medias. Todo está pensado para ellas, y ellas a su vez expanden su universo a todas las demás. Como en este asunto del teletrabajo, sin ir más lejos.