¿Qué por qué he votado a Trump?

─Vamos a ver, don Florentino. Yo nací en Winsconsin, crecí en Texas, estudié en Nueva Inglaterra y trabajo en Washington. Y me van bien las cosas, no puedo quejarme. Tengo una casa rodeada de una vallita blanca, un todo terreno negro, una moto de trial; mis dos hijos van a la escuela superior y mi mujer trabaja tres horas en una ONG, no sé muy bien lo que hace. Yo gano bien, digamos que algo más de medio millón al año, pago pocos impuestos, pero no pido nada al Estado. Me pago mi salud y ahorro para mi vejez. Sé defender a mi familia y cuando suena el himno americano realmente me emociono ante las barras y las estrellas. ¿Le parece tan extraño que haya votado por el presidente Trump? ¿No cree que, en mi percepción, él es el mejor de los posibles?