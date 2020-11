Doce ilustres desconocidos

Como ya saben, los Presupuestos Generales del Estado han vuelto a castigar a Alicante, quinta provincia en aportación al PIB antes de la pandemia pero sexta por la cola en el reparto de los fondos públicos en estas cuentas del covid. La pregunta es, ¿y dónde están los 12 diputados que corresponden a la circunscripción de Alicante? ¿Hacen algo por solucionarlo? La semana que entra se debatirán y rechazarán las enmiendas a la totalidad. A partir de ahí, entran las enmiendas parciales, que pueden corregir en puntos concretos las cuentas presentadas. Los doce representantes con que Alicante cuenta son Lázaro Azorín, Patricia Blanquer, Alejandro Soler y Yolanda Seva, por el PSOE; César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóvar, por el PP; Manuel Mestre, José María Sánchez y Eduardo Luis Ruiz Navarro, por Vox; Txema Guijarro, por Unidas Podemos; y Marta Martín, por Ciudadanos. No se preocupen si nos les suenan, yo he tenido que buscarlos en la wikipedia. Pero quédense con los nombres. Vamos a ver cuántos de ellos son capaces de preparar enmiendas que corrijan el entuerto y eleven la inversión prevista para Alicante, en un año tan difícil como va a ser 2021, poniéndola ni más ni menos que en el lugar que le corresponde. Ah, no. Que a lo mejor no pueden. Porque si los diputados por Alicante piden para Alicante lo mismo resulta que sus jefes en Madrid se enfadan y no les vuelven a poner en las listas. Y eso sí que sería un drama. ¿Cómo van a dejar a tantos electores huérfanos? Nada. Olvídense.