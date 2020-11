Insuficiente exploración

TEATRE ARNICHES DE ALICANTE

** ½

Texto y dirección: Juan Manuel Romero

Compañía: Vuelta de Tuerca

Pálido y tímido recuerdo y homenaje destinado al cámara de Telecinco José Couso en una obra basada en el ataque sufrido por este reportero gráfico español en 2003, durante la invasión de Irak, por parte del ejército estadounidense al disparar un proyectil contra el Hotel Palestina de Bagdad, donde se encontraba alojado junto a otros miembros de la prensa internacional. Cayó gravemente herido y falleció después.

El autor Juan Manuel Romero se inspiró en esta tragedia para construir el monólogo que acoge Marta Alonso, de la experimentadora compañía madrileña Vuelta de Tuerca. Más o menos directamente o indirectamente se refieren a Couso en «El fuego amigo». Enemigo a la vista de los lamentables hechos, que se extienden a todos los periodistas y civiles caídos impunemente en las guerras.

Como poco, dos cauces había para teatralizar de alguna manera esta cuestión. No se ha optado por el teatro documento, de información y denuncia exactamente, según el modelo del teatro político, sino por la vía poética. Y la pieza quiere explorar lo que supone un crimen de esta clase, pero no ahonda en el asunto ni expone todo lo que ocurrió y por qué a propósito de la no existencia de armas de destrucción masiva en el territorio gobernado por el dictador Husein. ¿Recuerdan las mentiras y los intereses particulares del trío de las Azores? Ya ven que la temática y el compromiso pueden ofrecer mucho más.

El espacio sonoro y la proyección en directo de vídeo, con la protagonista y sus efectos de imagen, dependen de Beatriz Vaca, que se ubica en el escenario y da fuerza a la situación escrita y dirigida por Juan Manuel Romero, quien intenta sacar partido a los ingredientes. Transmitir emoción sin conseguir todo el interés que la materia permite, pese a la buena labor de Marta Alonso, que pone diversas voces y habla al escaso público.

Aun así, palpita el dolor, el desgarro, incluyendo a la población iraquí, en este «drama de la conciencia desde un lugar de intimidad». El Pentágono reconoció la autoría en acto de guerra, y la Audiencia Nacional, entre otras cosas, condenó al Estado a indemnizar a la familia de José Couso. «La cámara no va a dejar de grabar», se reitera al concluir los 55 minutos en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. En el Arniches de Alicante.