La verdad gubernamental. Vivan las cadenas

Desgraciadamente, otra vez, no nos entienden fuera de nuestras fronteras y los enemigos exteriores de España, los secularmente envidiosos de la grandeza de nuestro imperio, han tardado poco en criticar tan loable iniciativa. El Parlamento europeo, ese que iguala a fascismo y comunismo, errado y errático, nos ha reprendido. Dos veces en un mes avisando sobre una posible deriva autoritaria es solo reflejo de la incomprensión hacia un líder carismático, el nuestro, por quienes siglos llevan desdeñando nuestra superioridad moral.

La verdad y la mentira en las publicaciones y redes sociales, por fin, será determinada por el gobierno, el mismo que en su sabiduría diseña otra ley que reescribe la historia oficial, en una sola versión obligatoria, que construye la verdad histórica única indiscutible o que promueve un contenido de los llamados delitos de odio que, por fin, va a perseguir a quienes disientan de lo políticamente correcto.

La verdad y la mentira, en este país laico que quiere ser relativo y racional, se determinará bajo criterios indeterminados, absolutos, propios de un Estado que camina en la dirección que marca su nuevo “conductor” o caudillo, revestido del aura y la sapiencia propia de los elegidos por el azar y el abandono y entrega de sus súbditos. No hay más razón que la de Estado y el Estado es él. Y eso es dogma de fe que debe ser elevado a la categoría de tal, sancionando a quien desmienta una verdad tan elemental.

En ese concepto de verdad o mentira no solo entrará a ser censurada, con razón por supuesto dada la inferioridad del pueblo necesitado de un guía, la información, contrastada con la realidad vista desde el superior entendimiento de los designados por el presidente y clarificada, sino igualmente la opinión, mucho más subjetiva y por tanto peligrosa y dañina. La opinión sujeta a apreciaciones de falsedad implica, bien es sabido, una restricción de un derecho fundamental que no tiene más límites que los establecidos por las leyes penales y civiles protectoras del honor. Pero, esto era en el pasado, cuando este país vivía en el libertinaje de las democracias burguesas. Hoy la opinión debe ser sometida al designio superior del orden público y el bien común, representado por el presidente y sus asesores y ministros que, aunque sin estar dotados muchos de ellos de la sabiduría propia de los elegidos de entre sus inferiores, tienen la suerte de estar próximos a él y con ello de percibir y respirar sus virtudes.

Hay países como Alemania que consideran, equivocadamente por supuesto, que la mejor fórmula para distinguir la mentira de la verdad es la educación. El libertinaje, vamos. Aquí, amparados como estamos por el brazo protector de nuestro líder, no podemos caer en tales veleidades, no podemos regresar a la malhadada escuela franquista, esa del aprendizaje de conocimientos, de repeticiones de curso, de becas dependientes de las calificaciones, de la letra con sangre entra, una escuela franquista que parió gente crítica que hizo una Constitución democrática en 1978, que creyó en la concordia nacional y que ansió la libertad y el respeto a los derechos humanos de todos. Errores todos ellos que deben combatirse. Frente a eso, que ya no necesitamos una vez superada la fase de las falsas libertades, hay que imponer otra escuela, la del aprobado general, la del pase de curso con suspensos y la del aprender a aprender, esto es, la de no pensar más allá de lo necesario e impuesto por la virtud del Estado. Y, sobre todo, no meterse en política, como decía aquel funesto dictador tan citado por los que, dada su escasa lectura, lo imitan casi llegando al plagio.

Volver a la prensa del Movimiento parece una solución inevitable una vez se determine administrativamente lo que debe o no ser publicado y las sanciones por mentir inunden las redacciones. Y el “parte”, institución tan española como denostada y ansiada por quienes piensan que, siendo la verdad una, solo puede ser publicada esa verdad, aparece en el horizonte de este país que empieza de nuevo a amanecer.

No es necesario que nos explique la nueva izquierda las bondades de la represión y la censura. Las entendemos porque nos alegramos de haber visto la luz, su luz.

Estábamos necesitados de una guía espiritual plena ante la libertad que se arrogan algunos, siempre de la derecha claro, de opinar, de criticar, de no comprender sus desvelos, su lucecita en Moncloa encendida noche a noche. La tranquilidad de espíritu solo es posible cuando la entrega es total, en cuerpo y alma, con fe plena. Y, para eso, renunciar a la libertad es condición indispensable.

Vivan las cadenas. ¡Pedro. Pedro. Pedro!