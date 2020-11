Muerto estoy.

Aparece entonces un joven que dice pertenecer al departamento de recursos humanos del periódico. Me pregunta a quién prefiero que encarguen la necrológica. Se me ocurren dos o tres nombres, pero me parece mal ponerlos en ese compromiso. No hagáis nada, le digo telepáticamente. El de recursos humanos duda.

-Debo insistir -dice.

-No insistas -ruego yo.

Me habla entonces de la existencia de una necrológica estándar, sin firma, que sirve lo mismo para un roto que para un descosido. Le digo que, si sirve para un roto, me viene bien. Me pregunta si quiero que me la lea y le digo que no, pero de todos modos me la lee. La necrológica me atribuye unas supuestas virtudes de todo a cien y remata enseguida la faena relatando un par de anécdotas biográficas de las que no guardo memoria porque son de cualquiera.

-Pondremos una foto a dos columnas, añade, para compensar los lugares comunes del texto.

En esto, de forma misteriosa, las glándulas salivales comienzan a funcionar y se me humedece la boca y regreso a la vida. Pero el sueño sigue sin llegar.