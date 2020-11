La última sorpresa

Así que estoy dándole vueltas en casa al dilema, bien parapetado como la inmensa mayoría de horas al cabo del día, intentando dilucidar lo que hacer al respecto cuando me encuentro con algo de lo que no tenía ni pajolera y es que la presencia de la chinche común en los hogares de esta tierra con un buen número de plantas ha pegado un subidón considerable. Antes de llamar a los amigos para decirles que mejor lo aplazamos me pongo a leer la letra pequeña sobre el incremento de la plaga en un 20 por ciento, sin perder de vista que también está que lo peta la chinche apestosa marmórea marrón.

Sobre la primera, los entendidos advierten que, una vez instaladas, resulta muy complicado erradicarlas por las normativas de control existentes en ambiente urbano. Un especialista señala que, en el caso de localizar la especie en la vivienda –tiene dos bandas blancas en las antenas, cabeza rectangular y puntos esparcidos en el pronoto por si la detectan–, hay que atraparla, fotografiarla y compartirla virtualmente para que los expertos confirmen ante qué especie nos encontramos. De estar seguro que se trata de la chinche común y, puesto que los insecticidas más habituales no son eficaces, recomiendan sumergirla a base de bien en agua con jabón. Lo que nadie aclara es si el gel hidroalcohólico se esparce antes o nos lo bebemos directamente.