Luz al final del túnel

Lo que tendría que haber sido una oportunidad para que los españoles se unieran en torno a un fin común, la superación de la pandemia, con un poder superior que se encargara de organizar a todas las administraciones públicas, el Gobierno de la nación, se convirtió rápidamente en un tiro al plato y en un evitar la responsabilidad de tomar decisiones todo lo que se pudiese. En España pasamos de que las comunidades autónomas exigiesen poder tomar las decisiones que correspondían a su territorio en materia de pandemia a exigir al Gobierno que liderase la pandemia y la recuperación económica.

Tiene uno la sensación de que los españoles no hemos aprendido gran cosa de esta pandemia. Cuando terminó el confinamiento se hablaba de que había que reforzar la sanidad pública. El Boletín Oficial del Estado publicó en el mes de julio la orden por la que se repartían 6.000 millones de euros entre las comunidades autónomas para sufragar los gastos extra de personal y material que iban a ser necesarios para hacer frente a la pandemia. ¿Alguien sabe si se destinó ese dinero a este fin? Yo no. ¿Han dado los gobiernos autonómicos alguna explicación de si recibieron ese dinero y si lo han utilizado? Que yo sepa no. Por otra parte, los ciudadanos fuimos conscientes desde el principio del confinamiento de marzo de los muertos por covid-19, de los problemas de masificación de los hospitales y de las secuelas que arrastran muchas personas que se han recuperado. Y sin embargo en cuanto se levantaron las restricciones de movimiento en el mes de junio comenzamos a hacer la misma vida que teníamos a principios de año, como si no hubiera pasado nada. Las autoridades sanitarias y expertos en salud pública se cansaron de repetir todos los días las mismas advertencias sobre lo que podíamos o no hacer para evitar un rebrote de la pandemia. Ni caso. A los cuatro días los bares y restaurantes – que seguían de manera estricta las normas de seguridad - se llenaron de clientes no convivientes, en los pisos se celebraban fiestas y muchas playas se llenaron sin ningún control.

Aunque el sistema público de salud se ha demostrado imprescindible para paliar los efectos de la crisis sanitaria y aunque las ayudas del Estado en el ámbito económico siendo escasas han sido una tabla de salvación, puedo apostar que en cuanto se supere lo más grave de la situación actual volverán a surgir voces desde sectores ultraliberales apostando por el desmantelamiento del Estado del bienestar.

Esta pandemia ha demostrado, una vez más, la necesidad de que los partidos políticos establezcan algún tipo de filtros, objetivos y evaluables, para que cualquier persona no pueda llegar a tener responsabilidades políticas. El claro ejemplo es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, cuyo perfil político de asesora de cualquier consejería se acomoda mucho mejor a su modo de ser que el de presidenta. También tuvo lo suyo el PSOE, sobre todo en la primera década de este siglo, cuando las luchas internas de la sede de Ferraz que se extendieron a casi todas las agrupaciones del país fueron un coladero por el que decenas de dirigentes de segunda fila con muy poca formación e intereses personales ocuparon responsabilidades políticas que no les correspondían.

Hasta que la vacunación masiva entre la población se complete, la actitud de la población debe ser la de seguir de manera estricta las medidas de distanciación social y de protección individual. Que en menos de un año vaya a comenzar la vacunación de parte de la sociedad demuestra la necesidad de que una vez finalice esta pandemia, y ante la certeza de que vuelva a repetirse en el futuro una nueva por otro virus que pueda surgir, la inversión en ciencia y tecnología en España es ya algo de importancia vital. Dada la población mundial cercana a los 7.500 millones de habitantes y con su gran mayoría viviendo en ciudades, cualquier enfermedad contagiosa se puede propagar de manera rápida. Si no nos concienciamos de la necesidad de que una parte del excedente económico se dedique a mejorar la salud y el bienestar general el futuro se vislumbra plagado de inseguridades.