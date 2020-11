Sobre cómo está Alicante y lo que su alcalde piensa de ella

Pero, bueno, a lo que voy, que me desvío. Lo que quiero decir es que tras el penoso paréntesis del Tripartit -del que, en parte, fui responsable-, la derecha habitualmente gobernante está en banquillos o en casi ningún otro lugar. Asumámoslo: en esta ciudad hay más gente conservadora que dada al cambio. Las razones son profundas y muy ramificadas. Una parte de culpa la tiene la izquierda, siempre basculando entre la radicalidad de las intenciones y los lemas electorales y la inutilidad de las propuestas y, en definitiva, dispuesta a sumarse cobardemente a la cultureta de la derecha acomodaticia, apoltronada en la millor terra del món como creencia y proyecto vital. Pero eso no redime a las derechas alicantinas de la terquedad en su inutilidad, de su incapacidad para entender sus tropelías, de su vulgaridad innata a la hora de soñar otras formas de hacer política y, salvando algunas excepciones, de la llanura mental que asiste a munícipes y lacayos.

Y no es que sean malas gentes. Yo creo que Barcala no es mala gente. No creo que tenga nada que ver, moralmente, con sus ancestros principales, con los que está condenado a compartir una pared de infames retratos de infames -con perdón de Miquel Valor-. Lo que pasa es que le da pereza convertir un estado de ánimo negativo -la poca afición al pecado- en algo positivo. No es lo suyo. Y algunos son peores, que se regodean en una suerte de codiciosa afición por la estulticia y la incompetencia sobradamente demostrada. Por eso la ciudad está así: vagamente arrasada, como una foto desenfocada. Y Barcala pidiendo información a la Generalitat. Siempre pide información. De lo que sea. Tengo comprobado que para algunas cosas le bastaría con leer la prensa. Pero, no, él pide información. Entiendo que ser alcalde del PP sin fiestas activas y saraos protocolarios, sin cuento ni cuenta, debe ser tedioso. Incluso aunque alguna cosa le preparen y se la lleven servida a la firma. Política del senyoret, se llama.

Una vez más, el problema de la derecha alicantina es que no es capaz de comprender la complejidad provocada por la coexistencia de una derecha de élites asustadizas y pedigüeñas, incapaces de sentir amor cívico por Alicante, y unas bolsas de pobreza y desesperación tan extremas que a malas penas encontramos ejemplo similar en España, y que lleva hasta al desánimo electoral, al abstencionismo ciudadano y vital. Sobre esa dualidad irresuelta e incomprendida también pone el PP sus sacrosantas posaderas municipales: sobre la miseria, sobre la injusticia, tanto como sobre las cuadrillas de sociables camaradas que van de festejo en espectáculo y que no es extraño que odien el toque de queda: les faltan horas para la simpatía.

¿Se me llamará injusto, aleve, desmesurado? Sea. Hace tiempo que aprendí que en esta ciudad sólo así se clava una astilla en los tardeos del viernes, los paseos náuticos, los discursos vacíos y algunas caridades. Porque soy gato viejo puedo decir que Barcala no es como aquellos. Pero, también, que o se mira al espejo y ve la cara de los más, aunque no sean sus electores de toda la vida, o no pasará a las crónicas con mucho más respeto que aquellos. Por más que vocifere en los saraos oficialistas con sus jefes, por ver si le planchan las chaquetas con abrazos. Aunque saque sus cositas con esta desgracia de concejales de Vox, yo no le quito legitimidad a su poder -sólo la derecha suele atreverse a deslegitimar lo que los votos mandan, pequeños Trumps de plaza de Colón-, pero sí me atrevo a pedirles que hagan algo con ese poder. Aparte de pedir información.

Las cifras, de falta de ejecución de inversiones, es alarmante, insultante, porque eso también es empleo. Pero más lo es que en el desierto gris de la pandemia y sus necesidades, el alcalde acierte a decir que el debate del estado de la ciudad no fue para sentirse orgulloso. Supongo que debe sentirse orgulloso de la frase. Supongo que la traía preparada desde casa. Supongo que desde hace días algún asesor se la había susurrado. Pero es que lo dice como si él pasara por allí, como si no fuera actor. Ahí se resume la situación. Podrían informarle de que es el alcalde. Ya sé que no todos pueden hacer discursos vibrantes y motivadores. Pero invito al lector a que recuerde uno sólo, una sola frase motivadora del alcalde de Alicante desde que empezó el covid. Una muestra, si acaso, de voluntad firme y estratégica para llevar adelante los acuerdos comunes a los que se llegaron. Por cierto, alcalde: ¿podría usted informar de cómo va su cumplimiento y de si le asiste mayor voluntad de perseverar en la vía de salvar Alicante de virus, trampas y negaciones?

En fin. Nos queda el Belén del Guinnes. Y que se diga que Paco Sanguino pretende remover las aguas del PSOE alicantino es también adorno que mucho aguinaldo promete. A sentarse y a esperar.