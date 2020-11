El régimen del terror o el régimen del 78

Estos días se están debatiendo en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno Sánchez-Iglesias, o del PSOE-Unidas Podemos, ese partido de extrema izquierda que al parecer les marca el paso a los socialistas mucho más de lo que imaginaban. Y como no podía ser de otra manera conociendo los entresijos de la cocina del infierno donde se cuecen los asuntos de España, a los socialistas les ha salido un socio benefactor, Bildu, que apoya incondicionalmente al Gobierno. Ese pacto inimaginable hace apenas unos meses (no olviden que Sánchez juró y perjuró que no haría pactos con los neoetarras, e incluso emplazó al periodista que le preguntaba espetándole aquello de “si quiere se lo repito 5 veces o 20”), ese pacto, digo, se ha hecho realidad. El diputado de Bildu, un tal Rodríguez, lo dejó muy claro “nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente el régimen”. Esta formación ultraizquierdista vasca sintoniza muy bien con sus pares de extrema izquierda podemita, de ahí la inmensa emoción que ha sentido Pablo Iglesias al notar el cálido abrazo del oso que les ha dispensado Bildu (¿la misma emoción que puede sentirse cuando agreden a un policía, Pablo?).

¿También está henchida de emoción la familia socialista con el pacto con Bildu? Por los silencios que escucho no lo tengo muy claro. Nicolás Redondo Terreros, un socialista mucho, muchísimo antes de que lo fueran quienes se han incorporado ahora al calor de la estufa de Sánchez, lo expresaba de forma contundente: “El pacto con Bildu embarra nuestro pasado”; “Ya que no pueden salvar la dignidad colectiva del partido {PSOE}, salven la suya. Digan donde puedan que no están de acuerdo con los pactos con Otegui. En ocasiones es más importante decir un rotundo “no” que callar”. Lo hace Nicolás Redondo desde el foro del que forman parte los también socialistas Joaquín Leguina, José María Múgica, Rodríguez de la Borbolla o el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, entre otros muchos destacados miembros del régimen del 78 (no, José Bono, de los Bono de toda la vida, no está, es inútil que lo busquen). El presidente socialista de Castilla-La Mancha, García Page, de los pocos socialistas en el poder que se atreve a disentir de la dictadura orgánica impuesta por Sánchez en el PSOE, lo ha dicho claro “Lo de Bildu no tiene un pase”. Ni dos, ni tres. Pero si vemos la deriva del barco socialista comandado por su Gran Timonel Pedro Sánchez, se entenderá que prefieran pactar con Otegui-Bildu -que se niegan a condenar a ETA y sus crímenes- que con Ciudadanos. Y en el grupo de los silencios sonoros bien podríamos encontrar a muchos otros socialistas del régimen del 78 (González, Guerra, Rodríguez Ibarra… No, José Bono, de los Bono de toda la vida, no está, es inútil que lo busquen).

¿Era tan necesario el pacto del PSOE con Bildu? ¿Tan fácilmente se olvida la decencia democrática, el recuerdo de los socialistas asesinados por ETA, los vergonzosos silencios de Bildu-Otegui con los crímenes etarras, la memoria de tanto dolor socialista abandonado en las cunetas de sangre inocente? Vistas las cosas, cabe preguntarse quién tira más de la sábana que cubre la cama matrimonial donde duermen Sánchez e Iglesias. ¿Seguro que siempre es Pablo, o va a ser que también a Pedro le entran escalofríos nocturnos y estira la sábana para protegerse del helor que produce la pérdida del poder? Pese a ese aterrador escenario, sería prudente que alguien del PSOE le explicara a Sánchez que las sábanas, según con quien las compartas, pueden convertirse en sudarios. A más ver.