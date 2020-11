Los sonidos del silencio

No ha habido lunes desde hace meses, salvando los del confinamiento, que colectivos de jubilados hayan dejado de tomar la plaza del Ayuntamiento de Alicante para reclamar unas pensiones dignas a golpe de cánticos y proclamas que se meten hasta el último rincón de los edificios colindantes. Ayer no iba a ser menos y al filo del mediodía, como siempre, los concentrados comenzaron a lanzar al viento unas arengas que ahora no precisan colarse por las rendijas de ventanas y puertas desde que, por obra y gracia del Covid, se mantienen abiertas en aras a una mejor ventilación y un menor riesgo de contagio.