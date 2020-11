19 de novembre: Dia Mundial de la Filosofia

Lluís Sánchez Pérez (IES Misteri d'Elx), Rosa Anna Albero Badal (IES Nit de l'Albà d'Elx), Marga Juguera Vives (IES Carrús d'Elx), Inmaculada Soler Alapont (IES Monserrat Roig d'Elx), Enrique López Lozano (IES Pere Ibarra d'Elx), MªIsabel Sotoca Arroyo (IES Sta.Pola), Tomás Martín Sánchez (IES Misteri d'Elx), Encarna Díaz Carmona (IES Joanot Martorell d'Elx), Marisa Aroca Belmonte (IES La Torreta d'Elx), Àngels Varó Peral (IES Monserrat Roig d'Elx), Sofía Rojo Arias (IES Caietà Sempere d'Elx), Celso Luján García (IES Severo Ochoa d'Elx), Elena Martínez Navarro (IES Figueras Pacheco d'Alacant), Nieves Soriano Nieto (CEFIRE humanístic i social d'Alacant), Sergio Almarcha Riquelme (IES Miguel Hernández d'Alacant )...

Governar no és fàcil. Fer i desfer lleis ens genera sempre dubtes, incerteses; però també esperances i desitjos sovint no acomplerts. I és que resulta tan senzill deixar anar eixos difícils equilibris que sostenen la convivència. I ara, quan una altra llei educativa orgànica, estatal, treu el cap, ens trobem en la tessitura de tornar a desaprofitar l'oportunitat d'apuntalar per fi, després de tants anys de projectes i redaccions de tota mena, d'anades i vingudes, una llei bàsica que vertebre el nostre sistema educatiu per sempre.

No anem a entrar en l'anàlisi d'eixos aspectes que més divideixen els partits polítics i les seues ideologies. Perquè no és aquest el moment de obrir fractures. A hores d'ara estem vivint una crisi duríssima que hauria d'haver-nos convençut de la importància d'entendre la necessitat, la urgència, d'uns acords mínims en educació que des de cada territori i institució puga ajudar-nos i impulsar la possibilitat d'un futur millor.

Nosaltres som professores, professors de filosofia, i ens alegrà moltíssim aquella votació tan unànime del parlament espanyol que fa un parell d'anys va proposar la recuperació d'una reflexió ètica i filosòfica en els últims anys de l'educació secundària obligatòria i el batxillerat. I és que mai entenguérem les raons per les que la LOMCE, la llei ara vigent, reduí la presència de la filosofia només a un curs en un nivell no obligatori, el batxillerat.

És per això que, pensant lògicament en les necessitats formatives del nostre alumnat, demanem, exigim, que la nova llei LOMLOE, pense en la necessitat d'una formació integral humanista i que ajude a conscienciar sense exclusions les persones en els seus últims anys de formació obligatòria (ESO) ja que moltes no trobaran aquesta oportunitat en el seu futur, de manera que les ajude i prepare per a afrontar d'una forma més crítica i reflexiva la seua pròpia vida, en l'àmbit personal i social.

En temps de crisi cal apel·lar a la responsabilitat política i ciutadana, pensar en allò que concite acords i no posicionaments tan partidistes com estèrils. El sistema educatiu espanyol necessita més que mai un consens històric, l'augment de l'esforç pressupostari i una equiparació real d'oportunitats. Per tot això recordem, en aquest dia mundial de la filosofia, que s’aposte també, d'una manera decidida, per la creativitat i la reflexió crítica i constructiva que des de l'ètica i la filosofia podem aportar.