La educación para enfrentar el futuro

Me enamoré de la educación y el aprendizaje en el colegio, particularmente a través de la asignatura de lengua y literatura. Estudiar el arte de las palabras, su contenido y ritmos, la imaginación y el dominio sensible tuvo un impacto transformador en mis primeros años y después; fue una experiencia tanto intelectual como estética que habló profundamente en mi mente y corazón. Estoy seguro de que esto no hubiera sucedido si no fuera por el compromiso y la pasión de mis maestros, que en mí fomentaron ese apetito por cuestionar, interrogar e imaginar que me ha quedado hasta el día de hoy.