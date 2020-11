A Epaña se le cruzan los cables

Cada vez que el mundo concede un Nobel científico o fabrica una vacuna, hay un español que lo había logrado antes y mejor, siempre los primeros en autoestima contra una conjura planetaria. Ahora que a España se le han cruzado los cables con notable cohetería, cabe recordar que el fracaso sistemático tiene excepciones que obligan a reflexionar. El mismo día en que el Ingenio pasaba a denominarse Ingenuo, España goleaba por seis a ninguno a Alemania, campeona indiscutible de la ingeniería incluso en el apartado genético de la vacunación. Y el tenista de costumbre se alineaba entre los ocho mejores de su asignatura.

Los seleccionados no se ataron los cordones de los borceguíes del revés, el cohete nacional de Berlanga se estrelló con uno de esos errores que parecen subsanables con una elemental revisión del utillero. Tras arrojar trece años y 200 millones al Polo, en Japón se haría el seppuku hasta el emperador. En lugar de plantearse la dimisión, el ministro español de la Ciencia añade un «no obstante» a su lamentación, y se felicita de un ingenio desaparecido antes de empezar a volar. La catástrofe no admiten un «sin embargo» exculpatorio. En un mundo interconectado, no es más difícil la escopetería de disparar un cohete que el lanzamiento de un campeón del mundo.