Proteger a la infancia del covid-19

Tras la crisis de 2008 la calidad de vida que se debe garantizar a la infancia se ha visto muy debilitada, tanto que uno de cada tres niños y niñas se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión en la provincia de Alicante. Según un estudio de Save the Children alertaba antes del COVID-19 que “más de 113.000 menores de 16 años viven en la provincia en riesgo de pobreza”, una cifra que se ha visto multiplicada por la situación actual. La crisis sanitaria que estamos sufriendo en todo el planeta ha agravado esta situación y ha afectado a niños y niña, que de no haber sido por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas no tendrían por qué haber visto amenazada su calidad de vida. Los nuevos informes que se realicen de la situación de vulnerabilidad de la infancia sin duda nos ofrecerán datos muy preocupantes.

Sin dejar de poner el acento en la infancia más vulnerable, hay aspectos que están afectando por igual a los niños y niñas debido a la crisis sanitaria, por ello, la Universidad Miguel Hernández ha realizado un estudio en el que concluye que más de 8 de cada 10 menores han tenido “problemas de concentración, inquietud o irritabilidad”. Este informe nos alerta de que el espacio delimitado y seguro, separado de la edad adulta, en el cual los niños y las niñas pueden crecer, jugar y desarrollarse está siendo gravemente amenazado.

Desde el punto de vista que me ofrece mi condición de concejala del Ayuntamiento de Alicante, considero imprescindible poner las necesidades y carencias específicas de la infancia alicantina en el centro de las políticas que debería desarrollar la concejalía de Acción Social para que los derechos de la infancia alicantina sean garantizados. En la Comisión para la Recuperación social y económica de Alicante poco o nada se trataron los aspectos que afectaban directamente a la infancia. Se hace necesario que la infancia entre de lleno en la agenda pública, en la agenda política del gobierno municipal del Ayuntamiento de Alicante y pongan en práctica políticas y acciones específicas para las niñas y los niños que han visto truncada su calidad de vida en esta crisis sanitaria.

El Ayuntamiento debería haber establecido una serie de servicios dirigidos a las familias y la infancia como prevención del aumento de la violencia intrafamiliar, debería haber creado un programa de refuerzo contra la violencia infantil, un plan para garantizar la alimentación de la infancia en lugar de haber cerrado el comedor de las escuelas infantiles, debería haber reforzado los servicio básicos y esenciales para la infancia que corrió y sigue corriendo el riesgo de no recibirlos. Y podría seguir enumerando una serie de medidas tan básicas como necesarias, pero en lugar de quedarme en una mera enumeración, las presentaré como iniciativas para que puedan ser aplicadas.

Hoy celebramos el Día Universal de la Infancia, y mi expectativa respecto a la calidad de vida de la infancia más vulnerable de Alicante es muy baja. Para evitar que la crisis sanitaria, que también afecta a los niños y niñas de Alicante, no acabe convirtiéndose en una crisis de derechos de la infancia, la Concejalía de Acción Social debe empezar a adoptar medidas y no mirar para otro lado.