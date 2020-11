Centrarse también en el presupuesto

Sin presupuestos no hay recuperación. Sin presupuestos no hay ayudas europeas. Sin presupuestos no hay continuidad para el gobierno de coalición. Sin presupuestos no habría Gobierno. Dicho de otra forma: perder la votación de presupuestos abocaría a Pedro Sánchez a dimitir y convocar elecciones. Se rompería la coalición en plena pandemia. Se congelarían ayudas europeas y presupuestos de recuperación. En estas condiciones la prioridad absoluta y urgente es aprobar los presupuestos.