La fábula de la falta de agua en la Comunidad Valenciana

Es cierto que el agua potable es un problema importante que tiene cada vez peores pronósticos. Necesitamos agua de buena calidad y en suficiente cantidad para los que vivimos aquí y los que vienen cada año a pasar un tiempo, como turista o residente temporal. También necesitamos agua para el ya tocado y casi moribundo campo, también de importancia para el turismo por su valor paisajístico. Y finalmente, la industria precisa lo suyo y tiene sed, cada vez más.

Pero ojo. El estrés hídrico es un concepto ya muy politizado y los poderes están obnubilándonos la comprensión clara del tema con gran habilidad. Veremos que, en términos absolutos, ni hay escasez ni mucho menos la escasez que se alega. Las desalinizadoras que se construyeron con dinero público y resultados decepcionantes son un buen ejemplo de cómo se tergiversa la realidad para justificar inversiones por intereses espurios. La factura del agua potable es otra realidad de cómo este bien público fundamental para la vida se explota aquí con fines privados.

En primer lugar, darse cuenta de que sólo existe verdadera falta de agua cuando todas las aportaciones no cubren todas las necesidades. Digo para necesidades, no para despilfarros. Luego, hay dos formas de falta relativa de agua o “estrés hídrico”, la primera cuando no hay suficiente agua de una clase determinada para satisfacer una demanda determinada. Por ejemplo: agua potable buena para beber, cocinar, higiene. La segunda forma de estrés hídrico se produce cuando el precio del agua lo hace inaccesible para el destinatario “natural”. Por ejemplo, el precio elevado del agua desalinizada para el agricultor con huerta regada por acequia.

Desde la escuela y el instituto aprendemos que el agua no debe despilfarrarse. Sin embargo, se despilfarra con beneplácito institucional. En España, después del Real Decreto 1620/2007 y las grandes esperanzas ecologistas acerca de este tema, del agua regenerada sólo se utiliza el 5%, dato escandaloso comparado con – por ejemplo – los Estados Unidos u Holanda donde llegan al 40 o 50 por ciento. En la Comunidad Valenciana, apenas se recicla un 30% del agua de donde existe red de recogida - que sólo hay en poquísimas zonas - y de este 30% sólo una fracción pequeña es reutilizada. Mirándolo bien, en la Comunidad Valenciana, el déficit hídrico teórico no llega al 10% y si corregimos este dato por los despilfarros generalizados, habría superávit de agua y ningún estrés hídrico en términos absolutos.

Claro está que el agua mal regenerada no sirve para consumo humano, o solamente sirve añadiendo gran cantidad de venenos antibacterianos como el cloro. Aún con cloro, el agua regenerada tiene niveles de sales más elevados y por ello es dañino su consumo, tanto por las plantas como las personas y los animales. A largo plazo sólo hay dos soluciones. La primera es regenerar toda el agua al 100%. Pero para regar un jardín o lavar un coche y muchos otros usos no se necesita agua “buena”. Por tanto, esta solución conllevaría la creación de varias “clases” de agua. La segunda es separar y usar agua “de segunda” para todos estos usos menos críticos. Para ello se precisa de una red completa de aguas “blancas” que, aunque no existe, sorprendentemente muchas empresas de aguas ya cobran a los usuarios por esta hipotética red, con el connivencia de la Administración.

Desde hace dos décadas, en España se ha producido una ola de privatización de recursos hídricos municipales y comarcales. Los alcaldes que querían un palacio de deportes que llevara su nombre y con el que entrarían en la historia de su municipio, vendieron el agua de las fuentes del pueblo durante 30 o 50 años a empresas privadas a cambio del palacio de deportes de turno o cualquier otra obra.

Estas empresas del comercio de agua potable son las que provocan un verdadero estrés hídrico en la ciudadanía y en la industria. ¿Cómo? Suben el precio del agua, muchas veces de formas engañosas y aparentemente justificables. Lo suben tanto que el agua se vuelve un bien de lujo. Una familia que hace 10 años pagaba mensualmente unos 20 euros, ahora pagaría el doble o el triple. Si tiene jardín, mucho más.

Aquí los asuntos de aguas no son cristalinos ni saludables.