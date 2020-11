Si yo fuera presidente

TVE, desde que se fundara, en el año 1956, ha tenido en su parrilla algunos de los programas más emblemáticos de la televisión en España. Por ejemplo, y sirva como botón de muestra, «La Clave», presentado y dirigido por José Luis Balbín; «El mundo por montera», de Fernando Sánchez Dragó, en el que Fernando Arrabal, con claros síntomas de embriaguez -no creo que fuera una performance premeditada- aseguraba aquello de «el milenarismo va a llegar»; «Saber y ganar», del incombustible Jordi Hurtado; «Redes», presentado por el ex ministro, con Adolfo Suárez, Eduard Punset; «Dos por dos», de Mercedes Milá e Isabel Tenaille, una de las musas de Paco Umbral. No cito «1,2,3, responda otra vez», de Chicho Ibáñez Serrador, o «Estudio Estadio» presentado por, entre otros, Pedro Ruiz, Matías Prats, Paco Grande o Iñaki Cano, y en el que colaboré en los años 1988/1989 con reportajes sobre los partidos que el Elche disputaba como local, tanto en Primera como en Segunda División.