La tozudez crónica

En general, obtienen el respaldo de Bruselas para salir de la recesión económica provocada por el coronavirus. Eso sí, la patronal y el Banco de España se quejan del excesivo gasto social que incluyen, un discurso cerril y ultraliberal que coincide con la tesis de las derechas, en contraposición al talante socialdemócrata que predomina en los foros internacionales.

Pero volvamos a lo que decíamos al principio con la ley Celaá, la octava de la democracia, lo cual nos indica una inquietante ausencia de consenso parlamentario que conduce a la provisionalidad permanente. La algarabía de las manifestaciones y la campaña contra la ley no se han hecho esperar por parte de la patronal de la escuela concertada, de asociaciones de ésta y de la privada y católica, reclamando «libertad» junto al PP, Ciudadanos y Vox. La polémica y el pataleo son las normas de quienes pretenden desgastar al Ejecutivo de coalición e intoxicar con bulos y medias verdades en todo momento.

Dicen que se prohíbe la religión. Pues no es así. Naturalmente, es de elección voluntaria y no computará para la nota media del alumno ni contará para el acceso a la universidad o para obtener becas. Lógico en un Estado aconfesional que, sin perseguir las creencias, no debe darle el carácter estatal que sigue de alguna manera en danza. Por ello se impone la asignatura de Valores Cívicos y Éticos.

Tampoco se pretende acabar con los centros especiales, sino que en un plan de diez años, según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y los objetivos de la agenda 2030, se quiere que los centros ordinarios cuenten con suficientes recursos en este sentido y que los de educación especial continúen escolarizando.

Los límites a la concertada no quieren destruirla. Proponen garantizar la igualdad de género y de condiciones en el sistema educativo, que no es igual, y evitar la segregación del alumnado. Eso de la «libertad de enseñanza» es una forma de entender la libertad como lucrativo negocio. ¿Por qué los padres, como dice aquella canción de Serrat, tienen que tener un supuesto derecho a transmitir sus rencores, dioses y frustraciones a las indefensas criaturas?

La apuesta por la enseñanza pública y de calidad, al margen de cualquier tentación de totalitarismo ideológico, es la intención, sobre todo, de la nueva ley. Prejuicios aparte, ¿no es lo más coherente? Por supuesto, el castellano no se evapora. Solo los que tengan calentura o mala intención gritan «¡puños fuera!». Es decir, que las administraciones educativas deben controlar que haya dominio del castellano y de la lengua cooficial si la hubiere en la comunidad. Así que váyase la gente tóxica con su música a otra parte, por favor. Y no se contamine más una atmósfera que ya está muy contaminada.