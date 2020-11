Vicente Gimeno, ilustre jurista alicantino

Ha fallecido Vicente Gimeno Sendra que fue magistrado del Tribunal Constitucional y catedrático de derecho procesal, así como autor de varios textos jurídicos que son un referente universitario. Vicente Gimeno ha sido el primer jurista español que introdujo todos los principios en nuestro derecho procesal. Así, consagró el principio de igualdad entre las partes, el de publicidad, no causar indefensión, eficacia de la justicia que lleva consigo la simplificación de la instrucción (procesos rápidos), el principio de discrecionalidad, y la participación popular. Si bien era partidario del jurado, lo era del jurado mixto o escabinado, junto con miembros no juristas debía tener jueces u otros juristas, y no del jurado puro de sistema anglosajón que se impuso finalmente. Pero en el sistema anglosajón el jurado simplemente declara la inocencia o culpabilidad del acusado, en cambio en nuestro derecho se exige la motivación de la decisión lo que conlleva gran dificultad para unas personas que no son juristas. Igualmente predicaba que es una anomalía el juez de instrucción ya que el juez debe ser árbitro imparcial y sólo debe ser garante de los derechos de los ciudadanos, por lo que debería llevar la instrucción el ministerio fiscal, si bien modificando el sistema tan riguroso de jerarquía de la fiscalía. Y parece que hay un anteproyecto de ley en este sentido.