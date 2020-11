El interés económico y de poder que esconde la protesta de la derecha contra la ley de educación

En efecto así es. La derecha quiere mantener privilegios de la edad Media. Quiere elegir el colegio donde estudien sus hijos, y eso está bien, todos lo queremos. El problema es que lo quieren a cualquier precio. Quieren que a su colegio no vayan migrantes, niños NEE (necesidades educativas especiales) y familias con pocos recursos. Por eso ponen cuotas «voluntarias» y crean la “demanda social» para así crear plazas mediante aumento de ratio y construir colegios privados en terrenos públicos cedidos por los gobiernos amigos. Eso sí, que los pobres que no pueden ir a esos colegios sean los que los financien. En fin, libertad para mí, aunque sea a costa de los demás. Y claro, las manifestaciones en coche, lo de ir a pie es cosa de la plebe y la chusma popular. ¿Se ha preguntado alguna vez nuestra derecha en cuántos pueblos y barrios de ciudades no hay opción de elegir centro porque sólo hay acceso uno? En realidad, tras la palabra libertad está el objetivo de mantener privilegios (colegios segregacionistas mantenidos con recursos públicos) y mantenimiento del negocio con fáciles y pingües beneficios. Naturalmente hay colegios concertados que no siguen esa política, eso está bien, y merecen todo el respeto.

En cuanto al impartir asignaturas en castellano hay sentencias del TC y el TS que dicen que en las comunidades con lengua propia al menos el 25% de las asignaturas se impartirán en castellano. Pero es que siquiera por respeto y solidaridad con los castellano-parlantes, que son el 50 % o más en las CCAA con lengua propia, por la emigración u otras circunstancias, la relación podría ser hasta 40 /60 o 60/40 según las zonas.

No se debe eliminar la Filosofía y su historia del Bachillerato. Si la Filosofía no vuelve a 1o y 2o como asignatura obligatoria en todas las modalidades de BACH, será uno de los mayores errores cometidos contra la enseñanza en este país. Esperemos que en el Senado se corrija este entuerto, si no, será decepcionante. Sin embargo, si se imparte Ética y Filosofía, esta ley quedará muy aceptable.

*Mateo Clemente Andrade es profesor jubilado del Instituto Carrús.