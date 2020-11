Hace unos años, todas y todos nos hacíamos eco de unas palabras aparecidas en un diario español, a propósito de una entrevista realizada al neurocientífico, el padre de las inteligencias múltiples, Howard Gardner que afirmaba que “Una mala persona no llega a ser un buen profesional”. Lo que todos y todas habíamos pensado siempre y experimentábamos en nuestro día a día se cubría de ciencia y nos daba, si cabe, más potestad para seguir pensándolo. Yo, sinceramente, lo hubiera pensado igual, siempre lo he pensado. Y ¿qué es una buena persona? O ¿qué cualidades se le presuponen a una buena persona? En mi humilde opinión pienso que son fundamentales tres: el respeto, la justicia social y la empatía. Respeto a ideas, pensamientos y formas de hacer diferentes. Justicia social en cuanto respeto de los derechos humanos y bienestar social y, por último, la empatía como la cualidad por excelencia en el trato, en el buen trato, saber estar y ponerse en el lugar del otro. Pues bien, esto es lo que yo le pido al próximo rector de la universidad de Alicante, le pido cercanía, que escuche, que sepa entender lo ajeno a su día a día, que sepa reconocer la diferencia entre las titulaciones y el profesorado de las mismas, que sepa respetar los diferentes ritmos de investigadores/as y de centros y departamentos… que sepa en definitiva entender las singularidades que hacen que la Universidad sea diversidad en cuanto a investigación, en cuanto a docencia, en cuanto a factores de experimentalidad, en cuanto a situaciones desfavorables de estudiantes y/o profesorado etc… Una universidad donde primen los retos para poder construirla entre todos y todas. Le pido, también, una universidad no ajena a los objetivos de la agenda 2030 donde se “garantice una educación inclusiva, equitativa y de calidad y la promoción de oportunidades de aprendizaje durante toda la vida”. Para mí, la candidatura de Pepe Cabezuelo representa todo esto. El equipo de compañeras y compañeros pueden conseguir que la Universidad de Alicante a partir del próximo día 3 de diciembre, sea una universidad cercana, accesible, diversa y de calidad que nos vuelva a situar en los mejores ránquines internacionales y que, sobre todo, esté al servicio y promueva los valores fundamentales de una sociedad.