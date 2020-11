La UA y el reto de la transformación digital

Quiero matizar que la Universidad de Alicante hace ya muchos años que evolucionó hacia la aplicación de lo digital, sin embargo, la transformación digital va más allá del uso de la tecnología aplicada a distintos y diversos escenarios. No solo consiste en dotar de nueva tecnología y dispositivos a las aulas, profesorado y estudiantado o en desarrollar nuevos sistemas digitales para facilitar la gestión como avances instaurados hacia la digitalización; nuestro compromiso está en que tanto el proceso como la finalidad de esta transformación tecnológica atiendan al cambio sociocultural de las y los miembros de nuestra comunidad y para ello, la digitalización en su amplio contexto debe formar parte de la estrategia institucional desde una gobernanza responsable y compartida en toda su dimensión.

Desde mi punto de vista, como universidad, debemos persiguir 4 objetivos principales. El primer objetivo consiste en desarrollar procesos que promuevan la sostenibilidad y la gobernanza eficiente. Para este enfoque estratégico se debe desarrollar un plan de transformación digital que de forma coordinada promueva la extensión de las tecnologías digitales y la gestión de nuevos servicios y actividades universitarias. También, en este objetivo es fundamental que se defina, en coordinación con gerencia, secretaría general, servicios y unidades, de los cambios necesarios que permiten registrar, procesar, tratar y almacenar la información digital de los datos comunes individuales en un entorno seguro y dirigido hacia la racionalización en su gestión siguiendo el criterio del dato único.

El segundo objetivo consiste en mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante plataformas virtuales en la docencia presencial y semipresencial. La universidad genera una gran cantidad de datos asociados a la actividad de los estudiantes. Esta información es fundamental para planificar siendo una universidad proactiva a la hora de tomar mejores decisiones. Así, a partir de los datos de la plataforma UACloud CV y aplicando tecnologías de Data Analytics podremos mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje e incluso anticiparnos con tiempo al riesgo de fracaso. Tenemos que impulsar la creación de contenidos docentes digitales y audiovisuales mediante TIC en las plataformas digitales virtuales y promover el uso de herramientas de aprendizaje e-Learning como apoyo a la docencia virtual y presencial.

Otro objetivo fundamental es promover las competencias digitales entre la comunidad universitaria para dar respuesta a las exigencias globales de la transformación digital del entorno. Este nivel no solo será exigible al colectivo de estudiantes que, pertenecientes a la Generación Z, en general ya accede a la universidad con un nivel adquirido. El profesorado universitario y todo el personal de administración y servicios también se ve directamente afectado por la necesidad de disponer de un nivel competencial elevado en entornos digitales.

El cuarto objetivo será mejorar la presencia de la Universidad de Alicante en entornos digitales de referencia y promover su proyección y reconocimiento social con la gestión de datos abiertos. Es importante que aumente la presencia de la universidad en todas las redes sociales de referencia incrementando el posicionamiento en Internet. Pero, sobre todo, es fundamental que la Universidad de Alicante colabore y participe con las entidades nacionales que tengan competencias en iniciativas para el despliegue de infraestructuras compartidas y federadas en European Open Science Cloud (EOSC) para el almacenamiento, gestión y publicación de datos científicos.

El proceso de transformación digital no será viable si no va acompañado de un proceso de transformación organizativo que pasa por la atención a las personas para optimizar los limitados recursos disponibles a los entornos y a las actividades de mayor valor e impacto en nuestra institución, tal y como ya señaló el empresario Henry Ford, «el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todas las personas». Así, con la transformación digital y las herramientas que minimicen la brecha digital cambiaremos el funcionamiento de la universidad, no solo en el aspecto gerencial o administrativo o en las metodologías de enseñanza-aprendizaje, también implica una transformación de nuestra cultura, haciendo partícipes a todos los colectivos como parte de la estrategia compartida en la que creo. Un profesorado cualificado en competencias digitales en una universidad transformadora permitirá un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y una mejor escucha entre los miembros de la comunidad universitaria, y entre esta y la sociedad global. Esta es la base de una institución como la nuestra: un profesorado de excelencia que ayuda a transformar nuestro entorno. Así ha sido en estos últimos años y así será en el modelo de universidad que propongo.

