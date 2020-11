La importancia de reducir movilidad y el hacinamiento, clave en la lucha contra el COVID

“En medio de la pandemia cumplí 65 años”, me comentaba. “Con esa edad debo ser aún más cuidadoso con mi salud. Siempre lo he sido. En estos meses nunca fui a un bar, restaurante u otro espacio público cerrado, apenas mantuve reuniones familiares, he procurado en el trabajo no coincidir con otros en la misma habitación, siempre usé mascarilla, de las FFP2, renovándola periódicamente, en el bolsillo el gel, nunca toco manillas ni otras superficies, sin protección. A pesar de eso, y no sé cómo, estoy infectado: tengo fiebre, quebrantamiento. Tuve que hacerme 3 PCR separadas una semana para confirmarlo”. Es uno de los muchos casos que no sabremos nunca cómo se trasmitió el virus. Como el de la anciana encerrada en su habitación de la residencia, solo salía al pasillo cuando la avisaban que estaba vacío. Enferma sin clínica y su marido negativo. O la de la madre de una compañera infectóloga a la cual, por su fragilidad, mantenía con la máxima protección.