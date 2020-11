Insensatesa gegant

Se m’ocorren milers i milers de coses en què podrien gastar-se eixos diners abans que en un naixement. Però, precisament hui, llig en el diari una notícia que diu que l’Ajuntament d’Alacant dona cita per al setembre del 2021 (d’ací a deu mesos) en els serveis socials. Els 138.000 euros que ha costat el betlem podrien anar a la contractació de més personal en aquesta àrea que atenga les persones sense recursos en situació de vulnerabilitat absoluta. Però no, la beateria del PP i de C’s, amb la connivència de VOX, té més pes que els vertaders drames socials de la població més desprotegida. De fet, es dona la paradoxa que en els porxos que envolten aquesta plaça dormen cada nit indigents sense sostre al costat ara d’eixes figures tan grans i tan cares. Sort que Alacant acaba de ser elegida la segona millor ciutat del món on viure. Sort!

Segons fonts oficials, el betlem atraurà els visitants al centre i estimularà el consum en l’hostaleria i el comerç, cosa que jo pose en dubte perquè la plaça de l’Ajuntament no és, precisament, la zona més comercial de la ciutat. Allò que sí que tinc clar és que el xou organitzat (per allò també de participar en el concurs dels Rècords del Món Guinness) pot ser tan gegantesc com vulguen, però la insensatesa dels ideòlegs, organitzadors i patrocinadors d’aquest balafiament és, sens dubte, monumental, immensa, titànica, enorme, apoteòsica..., en definitiva, tan gegant com el mateix pessebre.