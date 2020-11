No es verdad

Esta semana se ha publicado la edición monumental, en cinco volúmenes, de la “Obra completa” de Manuel Chaves Nogales (en Libros del Asteroide). No puede haber un momento más adecuado. Hasta hace relativamente poco, Chaves Nogales era un nombre casi desconocido. Recuerdo haber visto, hacia 1972 ó 73, la cubierta del ejemplar de Alianza de “Juan Belmonte, matador de toros” en el escaparate de la Librería Tous, de Palma (que estaba entonces en la calle Unió y que atendía el gran Antoni Serra). Era un ejemplar de color morado, muy feo, y aunque lo estuve observando un rato, enseguida pasé a otra cosa, por la sencilla razón de que no me gustan los toros y porque el nombre de aquel autor, Chaves Nogales, no me decía nada. Es muy probable que aquel día, cegado por la moda del momento, me comprara un tratado filosófico totalmente ilegible de Deleuze o de Derrida. Y en cambio dejé escapar el único libro que entonces se conocía en España del que es, casi sin ninguna duda, el mejor periodista español del siglo XX.