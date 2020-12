Las raras idolatrías del fútbol

“Gasté un montón de dinero en coches, en mujeres y en alcohol. El resto, simplemente lo malgasté”. La frase no es de Maradona, al que la cabeza no le daba para tanto, sino del futbolista norirlandés George Best. Un gran jugador, aunque no tanto como el astro argentino, con el que compartía la afición a la vida alegre fuera de su trabajo en los estadios. A diferencia de Maradona, Best no se tomaba demasiado en serio y a menudo bromeaba sobre sí mismo. “He dejado de beber, pero solo mientras estoy dormido”, dijo tras una de sus curas de desintoxicación. “Tenía una casa en la costa”, abundó en otra ocasión, “pero para ir a la playa había que pasar delante de un bar. Nunca me bañé”. Best y Maradona son dos ejemplos notables de lo perjudicial que puede llegar a ser el deporte que llaman de alta competición. No todos los que lo practican pueden resistir la tensión que rodea a los jugadores, mayormente en los países de pasión futbolera como Argentina, el Reino Unido, Italia o España, sin ir más lejos.