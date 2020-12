La transferencia se demuestra transfiriendo

En este momento en el que tenemos la oportunidad de elegir quién nos lidere en materia de política científica, en el que la transferencia de conocimiento es cada vez más cercana a la Universidad, he de señalar que el programa electoral del candidato Pepe Cabezuelo, ha dado en la clave de lo que durante años venimos careciendo. La transferencia es una de las misiones que tenemos como universidad y, sin embargo, me he encontrado con colegas que no saben que es un artículo 83 y muchos otros que nunca lo han solicitado.