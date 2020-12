En este año 2020 quiero poner énfasis en la importancia que han tenido, tienen y tendrán las mujeres (mayoritariamente), cuidadoras no profesionales asistentes personales y o familiares, que se ocupan y preocupan del bienestar de cualquier persona con dependencia, sea cual fuere su tipología.

Recuerdo la incertidumbre el pasado 14 de marzo cuando compareció el Presidente Pedro Sánchez para anunciar el confinamiento de la población para protegernos de este maldito virus, aún desconocido, que nos acechaba. Muchas personas respiramos aliviadas al escuchar que quienes trabajaban para asistir o cuidar a otra persona que precisaba de apoyos en su día a día eran considerados como personal de servicios esenciales y que, por lo tanto, podían salir a trabajar a cumplir con su obligación. Ese trabajo imprescindible y cotidiano, tan invisible como necesario para tantas personas que sufren/sufrimos algún tipo de merma en el desarrollo de las actividades cotidianas, necesitaba ser revalorizado por el papel social fundamental que ejerce. Y se consiguió.

Sin embargo, también, es necesario, avanzar en el camino de la autonomía personal desde cualquier óptica y, en la medida en que las condiciones de vida de cada persona lo permitan, prosperar para crear su propio proyecto de vida basado en el modelo de atención integral centrada en la persona. Es esencial progresar en esa dirección tanto en la vía de los adultos como en la de la niñez para promover la autodeterminación a través de esta figura.

Para conseguirlo, desde el grupo parlamentario socialista ya presentamos una propuesta que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos presentes en les Corts Valencianes para modernizar el servicio de tele-asistencia y que no sirva únicamente para prestar apoyo dentro del domicilio sino también en las calles del municipio donde habitamos. En este sentido seguiremos trabajando junto aquellos colectivos que luchan día a día por esta causa y que conocen su importancia de primera mano. Desde aquí os damos las gracias. A todos. Vuestra lucha es la nuestra.

Es necesario que todas las personas nos sintamos protegidas por un estado de bienestar que no debe dejar a nadie atrás, máxime en momentos de tanta incertidumbre como el actual. Para evitar que suceda como explica el excelente “Tullidos” de Frances Ryan, libro de cabecera recién salido a la venta que cuenta las terribles consecuencias de los recortes realizados de manera intencional por la Derecha en el colectivo de las personas con discapacidad en Gran Bretaña. No toleraremos que aquí sea así.

Por ello, para aquellas personas de servicios esenciales que hicisteis, hacéis y haréis la vida más fácil a los más vulnerables y a quienes no lo son, este día es vuestro, festejadlo porque os lo merecéis. Y como diría el poeta Antonio Machado: “Caminante no hay camino / se hace camino al andar, / al andar se hace camino / y al volver la vista atrás / se ve la senda que nunca / se ha de volver a pisar”. Que no se ha de volver a pisar. No retrocedamos nunca más.

Laura Soler Azorín es diputada socialista a Corts Valencianes per Alacant