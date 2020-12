LOMLOE: Modernizar la FP no es marginar a su profesorado

Pero hagamos pedagogía y expliquemos está situación: Los profesores de FP históricamente han estado clasificados de dos categorías los de teoría de bata blanca, que eran titulados universitarios, licenciados y diplomados, encuadrados en el Cuerpo de Profesorado de Enseñanza Secundaria (PES), y los de prácticas, bata azul, que eran titulados en FP encuadrados actualmente en el Cuerpo de Profesorado Técnicos de FP (PTFP). Con la LOGSE y el cambio de enseñanzas de la antigua FPI y FPII a los ciclos de grado medio y superior la división entre teoría y practica se fue diluyendo, y en la mayoría de especialidades de FP fue aumentando el número de titulados universitarios por el aumento de las exigencias para ser profesor de FP, tras una dura persecución contra los profesores con títulos de FP, que durante 30 años han litigado por un reconocimiento social siempre negado en un país adicto a la “titulitis”.

Pero volvamos a los actuales dos cuerpos de profesores de FP Inicial/Reglada, ahora conocida como FP del Sistema Educativo, que imparten clase en los mismos institutos, las mismas horas de trabajo, con los mismos alumnos, pero que unos son del cuerpo de PES Grupo A-1 con un salario superior, y los otros son del cuerpo de PTFP Grupo A-2, con un salario menor. Desde su creación, hace 30 años con la LOGSE, UGT ha reivindicado la homologación, lógica y justa, entre estos dos cuerpos docentes porque “a igual trabajo” corresponde “igual salario”. Homologación por cierto que sólo se conseguido en el País Vasco, que desde la creación de ambos cuerpos docentes, en 1993, se le paga a su profesorado, con fondos propios, lo mismo. Curioso es, pero no nos extraña, ya que es aquí donde mejor funciona la FP en España.

Y llega la LOMLOE y en su disposición adicional undécima dice:

1. Se integran en el cuerpo de PES las especialidades del cuerpo a extinguir de PTFP. Hasta aquí aceptable, aunque un legislador valiente y que entienda la FP hubiera optado por crear un nuevo cuerpo único de profesores de FP que englobe a todo el profesorado.

2. Se establecerá el acceso del PTFP que estuviera en posesión en la fecha de la entrada en vigor de esta ley de la titulación de grado universitario, o equivalente a efectos de acceso a la función pública, en las condiciones que se determinen. Aquí empieza el lio, es decir, que vamos a premiar a los que tienen título universitario y castigar a los titulados de FP, cuando todos aprobaron la misma oposición en igualdad, mérito y capacidad.

3. Los funcionarios de carrera que, por no reunir los requisitos de titulación exigidos en la fecha de entrada en vigor de esta ley, no puedan acceder al cuerpo de PES y permanecerán en su cuerpo a extinguir. Es decir, vamos a dividir el cuerpo por una cuestión de “titulitos” y unos van a cobrar más por hacer lo mismo y se jubilarán con unas pensiones mayores.

Como vemos, el conflicto está servido si la equiparación no se hace para todo el profesorado sin discriminar a nadie. En la Comunidad Valenciana hay unos 4.500 PTFP de los cuales unos 2.000 tienen titulaciones no universitarias de Maestría Industrial, Técnico Especialista en FP-2 y Técnico de Grado Superior. Como somos el 10% del Estado eso supone que se va a marginar a unos 20.000 profesores en todo el Estado. Cuando además otra Ley, el Estatuto Básico del Empleado público les reconoce estar en el grupo superior A-2 de la función pública. Conflicto que acabará en los tribunales de justicia, si no hay rectificación en el Senado.

Pero lo más triste del tema es el peligroso mensaje que se le trasmite a la sociedad: el título de FP no vale. Si hasta para dar clase decimos que un título de FP es de segunda, ¿cómo vamos a trasmitir a nuestro alumnado la excelencia de sus títulos para el mundo del trabajo? Por cierto, según la LOMLOE los nuevos profesores de FP tendrán que ser universitarios para formar a electricistas, peluqueros, sastres, torneros, mecánicos, soldadores, esteticistas, carpinteros, cocineros… ¿pensamos que realmente son los mejor capacitados?, lo dudo.