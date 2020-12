El rey del asteroide 325

El principito, “como estaba muy fatigado bostezo delante del rey. La etiqueta no permite bostezar en mi presencia- dijo el rey- te lo prohíbo. No he podido evitarlo- respondió el principito muy confuso- he realizado un viaje muy largo y no he dormido... Entonces- dijo el rey- te ordeno que bosteces. Hace años que no veo bostezar a nadie. Los bostezos pueden despertarme mucha curiosidad. ¡Vamos bosteza otra vez, te lo ordeno! Ya no puedo me ha cohibido dijo el principito ruborizado. ¡Hmm! - respondió el rey-. ¡Bueno! Te ordeno que tan pronto bosteces como que no bosteces…