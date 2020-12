Un asesinato muy poco inocente

Ningún asesinato es inocente, pero algunos son menos inocentes que otros. El pasado 27 de noviembre fue asesinado cerca de Teherán el principal científico nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh, cuya muerte nadie ha reivindicado aunque todo apunta a Israel porque el primer ministro Netanyahu le había señalado personalmente y porque apenas hace tres meses asesinó en las calles de Teherán al número dos de Al Qaeda. Según el New York Times existen pocas dudas en los servicios de Inteligencia estadounidenses sobre la implicación del Mossad en esta muerte, probablemente con el apoyo local de iraníes opuestos al régimen islámico. Con este asesinato, condenado por la ONU y por la Unión Europea (Josep Borrell lo ha llamado “acto delictivo contrario al principio de respeto a los derechos humanos”) son ya cinco los científicos iraníes asesinados en los últimos diez años, sin contar el ataque del pasado mes de julio contra la central nuclear de Natanz, en un intento de impedir que Irán se dote de armas nucleares porque eso sería para Israel una amenaza existencial que no puede permitir de ninguna manera. Hace solo diez días que Netanyahu recordaba que “no permitiremos que los iraníes se doten de armas atómicas y no debemos volver al acuerdo nuclear anterior. Tenemos que mantener la política de máxima presión para impedirlo”. O sea, ni bomba ni acuerdo, que tome nota Biden. Más claro, agua. Esa oposición visceral a Irán ha estado en el centro de la estrecha relación de Netanyahu con Donald Trump, el presidente más proisraelí de la Historia como muestran el traslado de la embajada a Jerusalén, el reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán, o el “plan de paz” de Kushner muy sesgado a su favor. Trump se estrenó denunciando unilateralmente el Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC) que es como se conoce al acuerdo firmado en 2015 con Irán por la comunidad internacional precisamente para evitar su nuclearización y que según la Agencia Internacional de la Energía Atómica de la ONU Teherán estaba cumpliendo. Pero para Trump este acuerdo tenía dos inconvenientes: por una parte era