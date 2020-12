Formas de homenajear la Constitución

No tengo ninguna duda de que esos exmilitares que añoran las carlistadas y otras mojigangas golpistas, se siente profundos defensores de la Constitución. Y que si quieren fusilar a 26 millones de españoles -imagino que la cifra es aproximada-, lo harán con un ¡Viva la Constitución! en la punta de los sables y en el percutor de las pistolas que den el tiro de gracia. La cuestión es: ¿es esto una buena noticia? La cosa no es tan sencilla. Lea hoy en este mismo diario y en otros muchos los artículos oficiales sobre la Carta Magna y verá que las apelaciones a la bondad intrínseca e inmutable del sagrado texto no abordan esta cuestión. Pero en el fondo no es una pregunta muy distinta a la de si debemos estar contentos de que la derecha que se opuso a la Constitución sea la misma que vibra con fervor inquisitorial ante cada propuesta de reforma constitucional. ¡Hala lo que he dicho: he comparado a la derecha constitucional española con la golpista! Pero es que esa es la cuestión: si podemos celebrar que la derecha se haya vuelto angustiosamente constitucional y ver qué precio se ha tenido que pagar. Al fin y al cabo, AP -antecedente del PP- decía cosas mucho más gordas que las que dice ahora Vox. Que hubiera conversiones fulminantes no desdice la intensidad de las preguntas. Lo que me hubiera gustado es que fueran constitucionalistas normales, racionales y no raciales, ni apasionados como un episodio de la Pantoja.