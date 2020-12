Guardamar és un poble amb un caràcter marcat i diferenciat en el context del sud valencià. A més dels aspectes paisatgístics que el fan únic (l’ecosistema del riu Segura, les dunes i pinades, les extenses platges, etc.) un dels seus trets destacables és el fet que és un poble valencianoparlant, l’únic en el Baix Segura. Afirmar això pot paréixer qüestionable per a més d’un, però cal reafirmar i comentar aquest fet.

El pròxim any, Guardamar celebrarà el 750 aniversari del seu títol de vila, encara que la seua fundació serà segurament anterior uns pocs anys. El moment real de l’inici de la població no s’ha pogut documentar fins ara però el més probable és l’establiment d’un grup de colons catalans portats per Jaume I al voltant de l’any 1266 en la seua campanya militar murciana (fora del que llavors eren els seus dominis) en ajuda del senyor de Múrcia, el seu gendre l’infant Alfons de Castella. Des de llavors, la història dels guardamarencs ha estat accidentada, ja que han hagut de patir assalts de sarraïns granadins, o de pirateria o d’exércits castellans o d’anglesos, la deportació de gran part del seus habitants, el perill de desaparició per despoblació, etc. Però, des de la fundació del poble, els guardamarencs han mantingut el valencià com a llengua pròpia i viva.

Durant el segle XX a Guardamar l’ús del valencià ha passat de ser majoritari (segurament junt al valencià sempre ha estat també present el castellà per la seua situació històrica fronterera amb Corona de Castella) a minoritari. Això té la seua explicacióen fets diversos, molts dels quals no es donen només a Guardamar: la legislació espanyola contrària a l’ús del valencià en l’administració, l’ensenyament, la predicació, els llibres, la investigació i encara en la parla de la gent. Són lleis vigents durant segles, des de la Guerra de Successió, en la qual per cert Guardamar es va situar en el bàndol borbònic, cosa que li va estalviar una repressió postbélica que hauria resultat letal per a la supervivència del valencià. Algunes d’eixes lleis i normatives han estat vigents fins al segle passat. Una altra causa està compartida amb altres poblacions valencianes de caràcter turístic o industrial: la recent arribada massiva al municipi de nous habitants espanyols castellanoparlants o extrangers (després de dècades de creixement vegetatiu, Guardamar va duplicar la seua població en només 13 anys, entre 1998 i 2011), fet que ha contribuït a la minorització dels nadius. Una altra causa és la castellanització progressiva (ja des del segle XVII) de la ciutat d’Oriola, capital de la comarca i de la Governació històrica, i també dels pobles del Baix Segura, sobre tot per processos de susbtitució de població (expulsió de moriscos, epidèmies,…). També ha jugat el seu paper la indiferència o el menyspreu cap al valencià dels grups dirigents i elits culturals en les comarques meridionals valencianes durant el segle XX, així com l’omnipresència del castellà en la revolució mediàtica contemporània dels mitjans de comunicació (cinema, periòdics, ràdio, televisió, publicitat,…).

I, finalment, no es pot obviar la ubicació geogràfica del poble, ubicat en una comarca ara totalment castellanitzada i amb un feble sentiment de pertinença valenciana. Un visitant de Guardamar amb mirada superficial pot tenir la impressiò que es troba en un poble totalment castellanitzat, encara que hi ha senyals visibles que ho desmenteixen, com la senyalització municipal retolada en valencià. Però si té les antenes ben posades, veurà que no és eixa la realitat: el valencià és viu ara mateix a Guardamar. Un valencià, és cert, minoritzat, però també peculiar, testimoni del català de l’antiga Governació d’Oriola, parlat amb els inevitables castellanismes, però també farcit d’arcaísmes i localismes que el fan una forma deliciosa del valencià meridional. Una parla present sobre tot en el rovell del casc urbà, en els carrers que traçà l’enginyer Larramendi després del terratrèmol de 1829.

Ara bé, com sol succeir en aquesta situació, es troba faltar una actitud d’implicació per part dels grups socials que ténen més responsabilitat en la qüestió, les entitats i associacions locals (festeres, professionals, religioses, esportives,…), i una major aposta de les que ja hi estan implicades: la corporació municipal i el sector de l’ensenyament. El valencià és molt més que una assignatura o la llengua en que s’imparteix una classe.

Estaria bé que els guardamarencs foren conscients d’aquesta riquesa de la seua parla qüotidiana i l’assumiren amb orgull i amb estimació. Per desgràcia es troba a faltar aquesta consciència d’amor per les coses pròpies, per la llengua que els deixaren els seus antecessors. La pervivència d’una llengua minoritzada, a Guardamar i arreu, és una responsabilitat individual de cada dona o home valencianoparlant, que vol usar-la amb normalitat i en tota situació i transmetre-la a les noves generacions.