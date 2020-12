Seguramente usted sabe o sospecha que es George Smiley. Es decir, un hombre que no sabe renunciar a los principios aunque crea, sinceramente, que no valen nada. Smiley – patriota de una patria que ya no existe, que tal vez no existía nunca -- se adhiere a sus principios como quiere a su esposa, que le es infiel y una y otra vez: con resignación y sin remedio. Smiley se levanta, prepara su té, se afeita rápidamente, se pone la gabardina cuarteada después de quemarse con el brebaje y sale al curro, calvorota, redondete, miope, lento. Ni siquiera comprobó que su mujer estaba en la casa, para poder imaginar que sí estaba. La única diferencia entre usted y Smiley, que han dimitido de todas las ilusiones, es el trabajo: usted es mecánico, camarero o maestro de escuela y Smiley trabaja por un sueldo de mierda en una oficina gris como agente de la inteligencia británica, vulgo espía. ¿Le gusta su trabajo? A veces lo absorbe, ciertamente, pero lo único de le gusta de verdad es la poesía barroca alemana, la música verbal alemana, palabras en su idioma de adopción que bailan como él no baila, cantan como él no sabe cantar, iluminan como él jamás ha brillado, tampoco frente a Anna, la mujer que lo humilla y siempre regresa a su triste lecho para humillarlo de nuevo.