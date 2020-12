Valiente pastel

El último de los visionados me ha hecho mella. Analiza el boom de la seguridad privada y participa Ana Morgade, otra, quien deja caer que toda su relación con la aludida es nocturna. Menuda sorpresa. Pero antes fue interpelado el coronel Pedro Baños, al que el presentador saludó así: «Creo que es la primera vez en mi vida que hablo con un coronel. Actúo normal, ¿no? Aquello de ¡Señor, sí señor..!». «Nada, nada». El tres estrellas se centró en la privatización de la seguridad en los conflictos recalcando que va a más porque es un gran negocio con el que los países se eximen de cualquier responsabilidad. «Tienen –especifica– mejor material que los ejércitos y se maneja muchísimo dinero en paraísos fiscales con personalidades influyentes relacionadas alrededor de estos servicios de contratistas no sometidos a los convenios de Ginebra». El militar no se detiene sobre la competencia: «La G4S británica es una de las mayores multinacionales y muchas veces lo que hacen es enquistar conflictos». Ya. «Hablamos de los estados –prosigue– pero hay empresas que para controlar sus explotaciones en África contratan sociedades con carros y helicópteros de combate de los que carecen los ejércitos de la zona. El negocio es tan grande que es muy difícil extirparlo».

Maldita sea, ¿a que tiene gracia?