Condenados ciudadanos

Pedro Sánchez y Pere Aragonés, de Vox a Bildu, los políticos han logrado el consenso reclamado. Todos los partidos coinciden en que los ciudadanos que les han votado no están a su altura. El Gobierno anuncia que endurecerá el plan de Navidad, en lugar de cambiarlo si no sirve, porque se trata de demostrar a los contribuyentes quién manda aquí. El populacho ha demostrado que no sabe cuidar de sí mismo. En lugar de reemplazar a las autoridades que se estrellan contra las oleadas de la pandemia, por fin se alcanza el sueño brechtiano de disolver al electorado.