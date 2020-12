La espada de Damocles

Es la que pende hoy domingo sobre el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido, porque el Acuerdo de Transición finaliza el próximo 31 de diciembre y seguimos sin lograr un entendimiento que evite un Brexit por las malas, que sería mucho peor que una salida por las buenas. A los británicos nunca les gustó integrarse en lo que llaman “el continente” y la serie humorística “Yes, minister” explicaba que lo hicieron para asegurarse de que el invento no funcionaría. Algo de razón tenía. Lo nuestro ha sido un matrimonio de conveniencia aunque haya durado 47 años, y por eso Juncker dijo que difícilmente podríamos llegar a un divorcio amistoso cuando nunca hemos tenido una verdadera historia de amor. Con el Brexit han triunfado las mentiras, la nostalgia imperial sobre la realidad prosaica, y el nacionalismo sobre el cosmopolitismo. Como los británicos han rechazado ser cabeza de león en Europa, mucho me temo que con suerte podrán ser cola de ratón con el primo americano, si es que el país no desemboca en una crisis constitucional con Escocia e Irlanda del Norte, firmes partidarias de quedarse en la UE. Con el Brexit todos perdemos, y si hoy no hay acuerdo aún perderemos más, aunque el Reino Unido salga peor parado porque ya no tiene imperio (aunque muchos británicos no se hayan enterado) y porque en el mundo globalizado uno no puede quedarse solo y a la deriva en el Atlántico, donde hay tempestades fuertes y hace mucho frío, sin que sirva de consuelo pensar que ellos pierden más y que sean ellos los que rompen acuerdos firmados y no nosotros. Cuatro son los temas aún en discusión: 1.- Normas: No queremos que Londres aplique reglas diferentes en materia fiscal, laboral, subvenciones, protección social, medioambiental etc. porque es la forma de asegurarnos una competencia leal. Nos preocupa que el Reino Unido se quiera convertir en un paraíso fiscal como Singapur o Gibraltar, que tienen un impuesto de sociedades del 17% y del 10% respectivamente.