Un mantra interesado

La derecha y la izquierda existen. Siguen existiendo. “Ya no hay derecha ni izquierda” es un mantra que no vale. Es un algoritmo voraz, en lenguaje técnico binario. Lo que está en duda es el centro. El hecho de que el voto se expande por otros muchos partidos que no son socialistas o conservadores no significa que el espectro ideológico se diluya en formaciones distintas de las clásicas, que el mapa político se abra en partidos más o menos de centro. Que desaparezcan derecha o izquierda. La prueba está que entre las nuevas formaciones han surgido tendencias más a la derecha y más a la izquierda. Por lo que, si antes la derecha o la izquierda estaban representadas por unos partidos definidos, hoy tanto una tendencia como otra se reparten en varias otras más o menos radicales, más o menos moderadas. Es decir, la política se sigue concretando en dos bloques, cada uno de ellos, con una ideología definida. Para dulcificar el lenguaje se puede mencionar a esos bloques como conservadores y progresistas, lo cual no esconde el color o el sentido de cada partido. Porque al final, en las discusiones entre ambos se acaba mencionando el azul o el rojo para definirse. Y si surgen tonalidades o colores nuevos son el naranja, el gris, el morado, el verde… que reflejan una proximidad, una descomposición de esa luz más o menos caliente o fría. La realidad es que, al menos en España, en las clásicas formaciones políticas, se ha producido lo que en biología se denomina una mitosis, una división celular en dos núcleos separados (cariocinesis), seguida de su partición (citocinesis) para formar dos células hijas. Matizando que en política las particiones pueden ser por medio de una meiosis, es decir, en más de dos “hijas” desiguales. Y los ejemplos no son nuevos, no son recientes, son históricos. No hace falta más que observar el rosario de siglas que concurren a unas elecciones, sean del ámbito que sean, municipales, regionales, nacionales, continentales. Se presentan numerosas siglas de derecha y numerosas siglas de izquierda. La escasa diferencia entre unas y otras dentro de cada tendencia es su presunta radicalidad. Posiblemente las reivindicaciones de las actuales formaciones difieran en puntos de las iniciales, de las clásicas, de las fundacionales, pero, en los fundamentos, apenas varían. Todo depende de las prioridades que cada una presente en cada momento. Prioridades sociales, locales, económicas. Y como es fácilmente apreciable, la mayoría de las nuevas son desgajes de las clásicas, disidencias puntuales que comienzan con algún matiz y terminan con una separación, con una disputa de líderes que llegan a la mencionada mitosis. Teniendo en cuenta la trayectoria de algunas de estas “hijas” ocurre con bastante frecuencia que tengan una corta vida. Unas por cuestiones económicas, otras por precariedad ideológica. También por desaparición o debilidad de liderazgo. Igualmente por fusión entre ellas o por absorción de una a otra. Ejemplos recientes ha habido y puede que pronto haya más. Habitualmente estas operaciones suelen producirse por la zona central. Asimismo es necesario constatar los traslados radicales, algunos “pecados de juventud” que han realizado algunos conocidos políticos que han pasado de una posición radical inicial a la contraria sin “pasar por el centro”. Sin mencionar nombres, también hay algunos notables ejemplos en uno y otro sentido. La realidad es que no es cierto que hayan desaparecido la izquierda y la derecha. No solamente en nuestro país sino en el mundo. Periodos más o menos moderados han existido en la historia reciente, aunque las circunstancias suelen hacer retornar a muchos votantes a posiciones más radicales. Josep Ramoneda, experto politólogo, tras participar en una tertulia en la que se había entrevistado a una dirigente política que había mencionado reiteradamente las posiciones centristas, se preguntaba “¿existe realmente el centro?”