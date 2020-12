La nueva normalidad era esto

Les confieso que sentía pavor ante la llegada de estas fechas. Sin ser forofa de los belenes, de los árboles cargados de bolas ni de los villancicos, y ya mayor para dejarme engatusar por reyes o señores que se cuelan por la chimenea si no tienen pectorales de infarto, admito que me alegraba el ánimo y me caldeaba el ánima ponerme en carretera relamiéndome con lo que me esperaba al otro lado del trayecto. Unos días de locos con los niños corriendo por todos los rincones de la casa, los cuñados (sí, los cuñados en las cenas de Navidad no son leyenda urbana, existen) dando consejos sobre lo divino y lo humano y con la seguridad de que, a la vuelta, tendría que hacer el viaje con el botón del vaquero desabrochado. Pues aún con todo eso y mucho más seguía encarando cada Navidad como niña con zapatos nuevos.