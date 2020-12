El deseado pacto por la educación

La nueva Ley de Educación se aprueba hoy, día 23, en el Pleno del Senado. Es una Ley con grandes perspectivas de futuro y acertadas soluciones a nuestros problemas educativos; sin embargo muchos comentarios y críticas se han centrado básicamente en dos temas: destacar que ya es la 8ª Ley de Educación, aprobada en 42 años de democracia, y reiterar que ninguna ha logrado un acuerdo político que dé estabilidad al sistema educativo español. Dos cuestiones de peso que suelen aparecer en las conversaciones sobre este tema. Por eso, voy a ceñirme a ellas para intentar aligerar su peso, aunque ya sabemos que ambas cuestiones no sólo van unidas entre sí, sino que son a su vez consecuencias sobrevenidas del perímetro ideológico que ha sido trazado por nuestra propia historia. Desde luego, a la mayoría, y no sólo a los socialistas, nos gustaría que nuestras leyes educativas comenzasen diciendo que son el sustento legislativo de la educación obligatoria, pública y laica de un país aconfesional, como se dice por ejemplo, desde el siglo XIX, en las leyes francesas aprobadas alternativamente por progresistas o conservadores. Pero, es obvio que no es eso lo que ha ocurrido aquí.