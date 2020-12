La luz de la esperanza

Porque, en efecto, la Navidad no consiste en una “fiesta del afecto”, como creen algunos políticos, ni en una feria ambulante del consumismo más sentimental, sino en la memoria y el recuerdo de un relato misterioso en el que un Dios se hace carne para enseñar a los hombres el lenguaje de un amor que se sustancia en el perdón. Y que nos recuerda que toda vida, incluso la más insignificante y olvidada, es digna precisamente porque forma parte de una red de afectos, de una urdimbre de miradas que nos sostienen. El filósofo lituano Emmanuel Lévinas solía repetir que fue Bobby, un perro callejero, el que hizo posible con su afecto cotidiano que no perdiera su humanidad en el campo de concentración. Su mirada y su alegría le recordaban que era un hombre, y no un gusano, como pretendían sus guardianes.

Diríamos que es el amor el que sostiene la vida: el amor y no la muerte, el amor y no el rencor ni el resentimiento. La Navidad nos habla de este amor discreto y sigiloso, tan oculto como el que impulsó a los pastores en una aldea perdida de la Palestina romana hace dos mil años. Y la Navidad nos recuerda, seamos o no creyentes, que la única esperanza del hombre se sustenta en el ejemplo de los inocentes –como Girtanner– que luchan por no odiar, a pesar de tener todos los motivos humanos para ello; que luchan por no convertir ninguna vida en tragedia y que creen firmemente que el perdón sana, siempre.