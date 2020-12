Por mi y por tod@s mis compañer@s

Nos hemos enfrentado a una enfermedad desconocida y cruel que en su recorrido nos va igualando a todos, ya que nos va atacando más o menos por igual sin que sepamos todavía muy bien de que depende la evolución de la enfermedad. El ministerio de Sanidad ha hecho un anuncio que la define muy bien y en el que emplea un juego de nuestra infancia que en este contexto es especialmente cruel: Pinto pinto gorgorito pim pum fuera. ¿Quien se va fuera?, cualquiera de nosotros.

A la incertidumbre causada por la enfermedad, a la pena por los que fallecen cada día, a la embestida que está sufriendo el sistema sanitario, a la crisis económica que todo esto ha generado, se le ha unido un clima político irrespirable en nuestro pais. Partidos que defienden el regimen franquista clamando por la libertad, partidos con opciones de gobierno haciendo ejercicios de absoluta irresponsabilidad, culpando al gobierno de todos los males causados por la pandemia y oponiendose al estado de alarma que ha resultado una herramienta imprescindible para intentar controlar la expansión del virus.

Empezamos una Navidad atípica e indudablemente triste. Las fechas en las que tradicionalmente nos volvemos. más sociales y en las que hacemos una exaltación de la amistad y de las relaciones familiares, se nos pide que nos quedemos en casa, que no seamos más de 6 a la mesa, y que en ningún caso nos juntemos más de 2 núcleos familiares Y muchos vuelven a exigir libertad y a ver estas normas como una imposición de un gobierno socialcomunista. El virus necesita personas para transmitirse. Si yo tengo muchos contactos sociales no sólo me estoy poniendo yo en peligro. Estoy poniendo en peligro a mi familia y por ende a la sociedad entera. Nunca un acto de valor y de solidaridad ha sido tan fácil: Qudémonos en casa y limitemos nuestros contactos sociales.

Y ahora por fin, cuando el año acaba, vemos la luz al final del tunel: La vacuna. En apenas un año los científicos han sido capaces de desarrollar una vacuna efectiva y segura, un hecho, el de la rapidez en que se ha creado, que no tiene precedente en la historia de la vacunología. Y así como ahora depende de nuestra responsabilidad el que las navidades no acaben en tragedia, el fin de pandemia también está en nuestras manos: La vacuna.

La vacuna no va a ser obligatoria, cada uno hará lo que crea oportuno, pero yo desde aquí os pido, os imploro: Vacunaos! Si conseguimos una alta tasa de vacunación acabamos con el virus. No se si volveremos a tener en nuestras manos el que un gesto nuestro tan pequeño se convierta en un gesto imprscindible y solidario. El triunfo de esta vacuna es el triunfo de la humanidad.

Por mi y por tod@s mis compañer@s: Yo si me vacuno.