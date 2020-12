Trump y el Sáhara occidental

Una cosa es la legalidad internacional y otra la realpolitik. Con Marruecos en el Sahara pasa como con Rusia en Crimea, con China en Tíbet y Hong-Kong, y con Israel en Cisjordania, Jerusalén Oriental o los Altos del Golán. La comunidad internacional puede rasgarse las vestiduras todo lo que quiera pero son situaciones que muy difícilmente tendrán marcha atrás. Si alguien cree que Moscú se va a retirar de Crimea por ilegal que sea su ocupación, o que Rabat lo va a hacer del Sáhara, tiene que hacérselo mirar... salvo que les echen, lo que no parece probable. Rabat tampoco va a hacer ningún referéndum por más que en el pasado se comprometiera a ello. Ahora sólo ofrece un régimen de autonomía que Trump alaba pero que no es muy creíble porque en Marruecos falta democracia para sustentarlo, mientras que en Tinduf hay un régimen trasnochado de partido único que pierde apoyos con cada año que pasa. Para España la situación es particularmente incómoda porque el problema es a la vez internacional y doméstico ya que nuestra precipitada salida del Sahara dejó heridas tanto en la derecha, que vio atacado el honor del Ejército, como en la izquierda al frustrar nuestro compromiso con la autodeterminación. Pero como nuestros intereses con Marruecos son enormes, nuestra diplomacia ha dejado hábilmente el asunto en manos de la ONU mientras piadosamente eleva oraciones a favor de un acuerdo entre las partes y trata de vadear las complicaciones que le crea un lenguaraz Pablo Iglesias. Puede no ser suficiente porque a España no le conviene un vecino que se salta la legalidad internacional sin consecuencias. Por razones obvias. En mi opinión el asunto no se resolverá ni con un referéndum que Marruecos rechaza ni con una imposición que Tinduf no acepta sino que necesita un acuerdo entre las partes. Es en este contexto donde pueden resultar interesantes ideas novedosas como las que busca el recientemente creado Movimiento de Saharauis por la Paz que reúne a destacados ex-polisarios y a saharauis de El Aaiún.... ¿Quién sabe?